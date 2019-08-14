В Украине создадут единый реестр ветеранов войны: кто в него войдет

В среду, 14 августа, Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны.

Как сообщает пресс-служба правительства, созданием реестра будет заниматься Министерство по вопросам ветеранов.

Отмечается, что в данный реестр предлагают вносить информацию о:

ветеранах войны (участниках боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны),

лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной,

пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.

Отметим, что президентская партия "Слуга народа" предлагает сократить пять комитетов ВР путем объединения их с другими, в том числе комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Украинские военные

Как сообщал OBOZREVATEL, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в новой Верховной Раде с 22 до 27.

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