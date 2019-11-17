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17 ноября • обновлено в 12:22
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В Украине развернулся второй фронт войны – за энергорынок – Москаль

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Россия развернула второй фронт войны с Украиной – за энергетический рынок, и готова поставлять электроэнергию даже бесплатно, чтобы убить нашу энергетику. Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в комментарии журналисту.

Он отметил, что рост импорта российской электроэнергии угрожает безопасности отечественного энергорынка. По его мнению, Россия сознательно демпингует на нашем рынке, чтобы уничтожить его.

В Украине развернулся второй фронт войны – за энергорынок – Москаль

"Россия может и бесплатно эту электроэнергию подавать для того, чтобы сбить на ноль весь рынок, который обслуживает энергетику Украины, и ТЭЦ, и" Энергоатом ", и гидроэнергостанции, и солнечные, и ветряки, и все что угодно", - сказал Москаль.

Он отметил, что российскую электроэнергию экспортирует государственный монополист "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. Это свидетельствует, что Кремль взял курс на захват украинского энергорынка. По мнению Москаля, ситуация требует срочного рассмотрения на уровне СНБО, поскольку сейчас в Украине Россия открыла второй фронт войны – за энергетический рынок.

"Я уже всем понаписывал, даже послам Нормандской четверки, и тем, кто вводил санкции, Канада. Это же государственная корпорация," Интер РАО ". Это государственная корпорация поставляет. Это не какая-то частная фирма, а государственная корпорация. Так что, если сегодня идет война за газовый рынок, сегодня развернулся в Украине второй фронт за энергетический рынок", - считает Москаль.

Напомним, с 1 октября благодаря "поправке Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.

Из-за роста импорта российской электроэнергии НЭК "Укрэнерго" начала ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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Персона
Геннадий Москаль
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зато укр-владельцы всех этих энерго, поставляющие украинцам э/э чуть ли не в убыток себе со своими миллиардами не вмещаются на первые страницы журнала Форбс. Это рынок и чтобы такое утверждать проведите антидемпинговое расследование, а не голословно утверждаете, что Россия демпингует. Умники на службе олигархов. И честно скажите кто наживается на поставках российского газа в Украину через ЕС, какая наценка и кто эту наценку имеет.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А тем временем - "Первая нитка сухопутного отвода от газопровода "Северный поток 2" - Eugal - прошла испытания и 1 января 2020 года будет введена в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе оператора газопровода."
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Небратья уже совсем шизанулись, какое ещё электричество бесплатно? Размечталась!
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