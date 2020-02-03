В Украине появятся частные СИЗО: какими они будут

В Украине серьезно готовятся к сокращению количества тюрем и следственных изоляторов временного содержания, причем чтобы создать новые – частные, напоминающие мини-отели с усиленной охраной.

Подробно о том, что будут представлять собой такие учреждения, в интервью "ФАКТАМ" рассказал заместитель министра юстиции Украины Виталий Васылык, отвечающий за пенитенциарную систему в стране.

По его словам, многие считают, что такие СИЗО станут лазейкой для тех, у кого есть деньги – чтобы отбыть срок наказания в комфортных условиях. Однако это совсем не так.

В Украине появятся частные СИЗО

"У всех разное материальное положение. Кто-то может себе позволить жить в пятизвездочном отеле, а кто-то – в хостеле. В частных СИЗО будут ожидать решения суда граждане, которые совершили нетяжкое преступление или преступление по неосторожности. И я считаю, что это правильно. Ведь если такой человек попадает в "обезьянник", то становится источником дохода как для криминалитета, так и для администрации следственного изолятора или ИВС (изолятора временного содержания), которые, говоря по-простому, торгуют камерами", – пояснил Васылык.

Он убеждает, что в частных СИЗО подследственные не будут жить, как в отелях. Такие учреждения будут строиться как специальные объекты, в которых учтут все необходимые меры безопасности.

Виталий Васылык fakty.ua

"Это, конечно же, будет охраняемый объект с изоляцией и ограничениями по режиму для заключенных. И условия будут нормальные, чтобы человек там не превращался в животное", – добавил чиновник.

При этом, подчеркнул он, пребывание в частном СИЗО подследственного должно быть доступным по стоимости. Хотя о конкретной цене речь пока не идет.

"Стоимость пребывания в частном СИЗО должна быть примерно равна стоимости проживания в трехзвездочном отеле", – считает замминистра юстиции.

Также он добавил, что для этого за короткое время Минюсту в целом придется решить еще множество проблем в пенитенциарной системе страны, которые накапливались и не решались. Например, по финансированию как работников исправительных учреждений, так и осужденных. А также по разворовыванию выделенных бюджетных средств.

"Ранее даже продукты, которые должны были попасть на стол к заключенным, во время транспортировки воровали и сдавали в магазины и на рынки. Больше такого не будет. Будем пресекать", – убеждает Васылык.

Также часто в колонии и СИЗО проносят наркотики, оружие, другие незаконные вещи. Еще на зонах многие осужденные почти свободно пользуются услугами мобильной связи. И не только для того, чтобы пообщаться с родственниками, а заниматься телефонным мошенничеством.

Поэтому, заявляет замминистра юстиции, ведомство и намерено превратить такие учреждения в частные. Для этого уже даже закупило достаточное количество камер видеонаблюдения, которые будут установлены в следственных изоляторах и колониях. Мониторинговый центр оборудуют в Киеве. А за тем, что происходит в местах лишения свободы, можно будет следить в режиме онлайн. Это, считают в Минюсте, поможет также бороться с пресечением бунтов заключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине позакрывают тюрьмы, создадут частные СИЗО, позволят нотариусам оформлять браки и пропишут стратегию юридической войны с Россией. О новшествах в сфере юстиции на ближайшие 5 лет подробно рассказал глава Минюста Денис Малюська.

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