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9 февраля • обновлено в 21:25
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Гончарук анонсировал громкие перестановки в правительстве

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В Украине может появиться должность нового вицепремьера, который будет координировать экономический блок, а Министерство ветеранов и оккупированных территорий будет разделено.

Об этом в эфире программы "Факты недели" на ICTV сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Новый вицепремьер, по словам политика, поможет правительству "усилить экономический блок".

"Потому что у нас фокус на привлечение инвестиций, нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока, экономики, энергетики, инфраструктуры. С фокусом на привлечение инвестиций, на то, чтобы защитить промышленность", – сказал он.

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Также правительство приняло решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. "Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию [министерства оккупированных территорий] известному юристу Алексею Резникову. И я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", – добавил премьер.

В Украине появится новое министерство и вицепремьер

В Украине появится новое министерство и вицепремьер

РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в правительстве могут появиться новые министры.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
политика Кабинет министров Украины
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Когда бордель перестает приносить доход, в нем меняют блядей, а не переставляют кровати.
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