В Украине поменялся президент: все подробности инаугурации

Утром понедельника, 20 мая, в Верховной Раде прошло торжественное заседание, на котором состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Согласно ст. 104 Конституции, новый глава государства вступил на пост с момента принесения присяги народу на торжественном заседании парламента (все видеотрансляции можно посмотреть тут, самые яркие фотографии собраны тут).

Владимир Зеленский принял присягу президента Украины

После принесения Зеленским присяги украинскому народу глава Конституционного Суда объявила что президент вступил на свой пост, и вручила ему официальные символы власти.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии вручила Зеленскому удостоверение президента.

OBOZREVATEL следит за главным событием страны и предлагает читателям текстовую онлайн трансляцию:

19:20 – В запланированном проведении Зеленским консультаций с фракциями касательно роспуска Рады нашли несостыковку.

18:39 – Глава МИД России Сергей Лавров предложил президенту Украину Владимиру Зеленскому вести переговоры "по-христиански" и обменять "всех на всех" на Донбассе.

17:32 – Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил уйти в отставку в ответ на заявление президента Владимира Зеленского.

"Я принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая. – Ред.) заседания правительства", – подчеркнул он.

17:15 – Зеленский попросил граждан Украины называть его только по имени, не указывая отчество. "Пожалуйста, говорите просто – Владимир", - отметил он.

16:10 – Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его политическая сила примет участие в досрочных выборах в парламент.

Святослав Вакарчук "Голос"

15:42 – По дороге в Администрацию Зеленский решил избавиться от цветов, которые ему подарили. Под руку новому президенту подвернулась женщина-патрульная.

15:30 – В представительстве Евросоюза заявили, что ожидают роспуска Рады в соответствии с законом, а досрочные выборы должны пройти свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.

Зеленский дарит цветы патрульной Скрин с видео

15:00 – Зеленский пришел к зданию Администрации главы государства, расположенной на улице Банковой. Первой в АП прибыла с делегацией президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Зеленский прибыл в АП

В АП прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили

14:45 – Зеленский заявил, что первый его указ будет о роспуске Верховной Рады.

14:30 – Владимир Зеленский произнес приветственную речь для иностранных гостей. Обещал делать все, чтобы для европейских стран Украина была не "дальним родственником, а надежной сестрой, которой будут гордиться".

14:00 – Инаугурация Зеленского буквально взорвала соцсети, где украинцы активно делятся впечатлениями от вступления в должность нового главы государства.

13:40 – Сегодня должны состояться консультации президента Украины с парламентскими фракциями относительно роспуска Верховной Рады, о котором он заявил на заседании парламента. Как сообщил народный депутат Валерий Карпунцов, указ может быть подписан уже в понедельник вечером, 20 мая.

13:35 – Во время инаугурации народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо. Его вывезли через боковой выход парламента и положили в карету скорой помощи.

Николай Паламарчук solydarnist.org

13:32 – Мировые лидеры начали поздравлять нового президента Украины. Одной из первых Зеленского поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. Позже к поздравлениям присоединились президент США Дональд Трамп, королева Британии Елизавета II и глава правительства Тереза Мэй.

12:50 – Президент РФ Владимир Путин не собирается поздравлять шестого президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. При этом Путин отправит поздравления "после первых успехов" нового президента Украины.

12:40 – Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что спикер парламента Андрей Парубий уже сегодня, 20 мая, должен созвать внеочередное заседание ВРУ и рассмотреть: изменение избирательного закона, снятие неприкосновенности и восстановление наказание за незаконное обогащение.

12:35 – За процессом инаугурации президента Украины Владимира Зеленского на площади около Верховной Рады наблюдали около 3 тыс. человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Ситуация в ходе мероприятия контролированная, нарушений правопорядка не зафиксировано, безопасность и публичный порядок охраняли около 3,5 тыс. правоохранителей.

12:30 – Появилось видео, как во время церемонии упало удостоверение президента Украины.

12:25 – Народные депутаты Украины были шокированы заявлением президента о роспуске Верховной Рады и назначением досрочных выборов. Парламентарии были сильно удивлены таким решением главы государства. Депутаты намерены обжаловать решение о роспуске, хотя прогнозируют, что оно завершится уже после досрочных выборов.

12:22 – Министр энергетики США Рик Перри заявляет, что США будут продолжать поддерживать Украину.

"Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной в том, какая визия для будущего Украины там представлена. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него", – сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады после инаугурации Зеленского в понедельник., сообщает "Интерфакс-Украина". Перри отметил, что если бы у американской стороны было больше времени, то делегация США была бы в несколько раз больше.

Рик Перри "Голос Америки"

12:05 – и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что не собирается уходить в отставку и готова продолжить работу над реформами.

12:00 – Политическое заявление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не влияет на работу Кабинета министров, считает вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Я хотел бы призвать всех: чтобы не вводить в заблуждение наших украинцев, понять, что и парламент, и правительство будут работать до тех пор, пока не примут присягу новые народные депутаты", – сказал Зубко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Геннадий Зубко "Интерфакс-Украина"

11:30 – Роспуск Верховной Рады президентом Украины Владимиром Зеленским приведет к правовой коллизии. Об этом OBOZREVATEL рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, депутат Верховной Рады Украины первого созыва Владимир Крыжанивский. Комментируя Указ президента, в котором в качестве основания для роспуска Рады указывается на факт отсутствия коалиции депутатских фракций с 19 февраля 2016 года, он заметил: "В Конституции никак не описано, как именно должно происходить прекращение полномочий Рады". Он пояснил, что факт отсутствия коалиции в Раде на протяжении длительного времени никак не был зафиксирован официально.

11:13 – Президент со своей женой Еленой отправились на встречу глав иностранных делегаций. Завершится день инаугурации около 17:00 проведением двусторонних встреч с главами иностранных государств в Администрации президента.

Telegram-канал "Типичный Донецк"

11:10 – Иностранное представительство на инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского "более чем достойное", заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Он подчеркнул, что интерес к Зеленскому у иностранных дипломатов высокий, а потому со временем у нового президента будет "очень много важных контактов".

11:05 – Министр обороны Украины Степан Полторак объявил о своей отставке.

10:59 – Внесли государственный флаг Украины, звучит гимн.

10:53 –По завершении торжественного заседания Рады в Мариинском дворце началась церемония представления командующих видами Вооруженных сил и принесения присяги военнослужащими верховному главнокомандующему.

10:50 – Народ встретил нового президента криками: "Молодец!".

10:46 – Из ложи для почетных гостей за инаугурацией наблюдали родители Владимира Зеленского – Римма Владимировна и Александр Семенович, а также его жена Елена.

10:45 –Заседание Рады объявлено закрытым. "Было весело!" – заявил в конце спикер ВРУ Андрей Парубий.

10:44 – Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Пресс-служба президента Украины

10:44 – Зеленский подчеркнул, что помимо войны на Донбассе есть "много других бед". По его словам, большими проблемами также являются "шокирующие тарифы, унизительные зарплаты, несуществующие рабочие места, медицина, мифические дороги, которые ремонтируются только в чьем-то бурном воображении".

10:43 – Зеленский потребовал, чтобы его портреты не размещались в кабинетах политиков и чиновников нашей страны.

10:40 – Между Зеленским и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла перепалка. Ляшко возмутило то, что Зеленский перешел с государственного языка на русский, и он сделал ему замечание. На это Зеленский дерзко ответил ему. "Они понимают и украинский, и русский. Спасибо, господин Ляшко, что продолжаете делить украинцев. Українець – це не в паспорті, а в серці", – сказал президент, вновь перейдя на государственный язык.

10:36 – Слова Зеленского о том, что первоочередная задача – прекратить войну на Донбассе, не теряя территории, – были восприняты стоя и бурными аплодисментами.

Пресс-служба президента Украины

10:29 – Владимир Зеленский выступает с речью в зале парламента после присяги.

"Дорогие украинцы! После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Папа, я по телевизору видел, говорят, что Зеленский – президент. Получается, что я тоже президент. И тогда это прозвучало как шутка детская, но впоследствии я понял, что на самом деле – это истина. Потому что каждый из нас – президент, не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа и это наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность. И не только я принимал присягу – каждый из нас положил руку на Конституцию, и каждый из нас присягнул на верность Украине".

10:21 – Зеленский объявлен президентом Украины. В зал внесли штандарты, новому главе государства вручили удостоверение президента Украины, знак президента, гербовую печать и булаву.

Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

10:18 – Зеленский зачитывает присягу.

10:17 – Глава Конституционного суда приводит к присяге Зеленского.

10:15 – Глава ЦИК оглашает официальные результаты выборов президента Украины.

10:13 – Зеленский прошел к трибуне, играет гимн Украины.

10:07 – В зале присутствуют президенты Грузии, Литвы, Эстонии, вице-президент Турции и другие иностранные гости.

10:00 – Началось торжественное заседание парламента.

09:54 – Новоизбранный президент Украины Зеленский пешком отправился в Верховную Раду, где состоится его инаугурация, он общается с журналистами, пожимает руки и "дает пять" собравшимся украинцам.

Команда Зе

09:53 – Владимир Зеленский с супругой готовы к церемонии инаугурации.

09:50 – Петр Порошенко заехал в задний двор ВРУ.

09:48 – В столице дежурят около 400 сотрудников ГСЧС и 90 единиц техники.

09:31 – В зале Рады народные депутаты ожидают торжественной церемонии.

09:24 – На торжество прибыли украинские актеры и юмористы Игорь Ласточкин, Юрий Ткач, Евгений Кошевой, а также Вадим Переверзев – руководитель авторской группы "Квартала 95". Также замечены члены команды "Зе".

Twitter Krus

УП

Актер студии Квартал-95 Юрий Корявченков также приехал поздравить друга. pic.twitter.com/73hNoK9we3 — Новое Время (@tweetsNV) 20 мая 2019 г.

К Раде прибыл Сергей Сивохо 😮 pic.twitter.com/1qkkx96MZx — Новое Время (@tweetsNV) 20 мая 2019 г.

Telegram The Newsroom

Вести

Вести

09:17 – Красная дорожка готова к встрече гостей.

Апостроф

09:09 – К ВРУ съезжаются иностранные делегации.

09:00 – Возле Верховной Рады уже собрались люди. Зеленский намерен выйти к народу в Мариинском парке. Полиция работает в усиленном режиме.

theБабель

theБабель

08:56 – К Верховной Раде прибыл почетный караул.

Апостроф

Апостроф

08:40 – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал письмо новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил свою "всестороннюю поддержку". Гутерреш выразил надежду на воплощение Украиной целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, а также дальнейшее проведение реформ.

08:30 – Правительственный квартал ранним утром выглядит пустынно:

theБабель

theБабель

08:00 – Из-за перекрытия улиц изменили движение маршрутов городского транспорта.

ПОЛНОЕ ВИДЕО ИНАУГУРАЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президента впервые в истории Украины будут инаугурировать одновременно две женщины. К присяге Зеленского приведут руководитель Конституционного Суда Наталья Шаптала и глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

На инаугурацию приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны со стороны РФ.

На церемонию приедут президенты пяти стран.Это – глава Латвии Раймондс Вейонис, Литвы (Даля Грибаускайте), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Грузии (Саломе Зурабишвили) и Венгрии (Янош Адер). Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко. Также поздравить Зеленского приедет вице-президент Турции Фуат Октаем, премьер-министр Молдовы Павел Филип, глава парламента Азербайджана Октай Осадов и вице-премьеры Беларуси , Румынии, Словакии и Болгарии. США будет представлять министр энергетики Рик Перри , от Канады прилетит министр обороны Харджит Сингх Саджан, Францию представляет – министр по вопросам Европы . От Польши прибудет глава МИД Гжегож Схетына. Кроме них, ожидается приезд еще 40 высокопоставленных иностранных гостей.

Петр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успешного президентства.

В воскресенье вечером, 19 мая, в правительственном квартале Киева прошла репетиция церемонии инаугурации.

Из-за торжественных мероприятий в список перекрытых дорог попали около 20 улиц Киева, большинство из них расположены рядом с так называемым правительственным кварталом.

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