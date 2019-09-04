В тюрьму за янтарь: Зеленский внес в Раду жесткий законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

Проект закона №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины" был опубликован на сайте Рады и определен как неотложный.

Зеленский предложил дополнить УК ст. 240-1 (незаконная добыча янтаря). "Незаконная добыча янтаря наказывается штрафом (от 12 до 51 тыс. грн) или ограничением (лишением) свободы на срок от 1 до 3 лет.

Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом (от 51 до 170 тыс. грн) или ограничением (лишением) свободы на срок от 3 до 6 лет", - идет речь в законопроекте.

Также предусматривается лишение свободы на срок от 4 до 7 лет - те же действия, совершенные "группой лиц или повторно, или в крупных размерах".

В пояснительной записке президента отмечается, что добыча янтаря путем гидроразмыва меняет гидрологический режим, уничтожает лесные массивы и земельные угодья, повреждает почвенный и растительный покровы, что может привести к экологической катастрофе.

Зеленский хочет сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа во время визита в Житомирскую область на совещании президент Украины Владимир Зеленский приказал уволиться начальнику Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрею Куринскому. Зеленский заявил, что по его данным, чиновник — один из членов схемы по незаконной добыче янтаряв области. В ответ Куринский заявил, что это клевета, но накануне все же уволился с должности.

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