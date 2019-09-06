"В темпе бешеного ксерокса": у Вакарчука "раскусили" планы "Слуги народа"

Предложение партии "Слуга народа" работать в Верховной Раде в "турборежиме" может привести к "ночным бдениям", фактическим ошибкам, принятию неоднозначных решений и "пропихиванию" законов.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин, комментируя намерение главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии рассматривать по 7-10 законопроектов в день.

По мнению Юрчишина, анонсированный Арахамией "ускоренный режим" не стоит запускать с самого начала работы Рады.

"Турборежим преимущественно включается после того, как механизм уже начал работать. Не с самого начала. А когда раскрутились все детали, когда все согласованно работает", – отметил депутат.

Он добавил, что работать в таком режиме можно лишь ограниченный период времени.

"Турборежим – это режим разгона. Если использовать турборежим достаточно длительный период времени, то перегорит двигатель. Он просто взорвется. Ни один человеческий механизм, как и сам человек, не создан для того, чтобы долго работать на режиме чрезвычайных скоростей", – объяснил Юрчишин.

"К сожалению, наши коллеги из "Слуги народа" включают турборежим со старта. Что сокращает возможность адекватного рассмотрения законопроектов в комитетах. Поэтому в этих "полупродуктах", что выносятся в зал, могут содержаться банальные ошибки. Которые могут привести к тому, что система вообще не будет работать", – подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что содержание закона может кардинально меняться в зависимости от одного-единственного слова.

В качестве примера Юрчишин привел законопроект №1035, который сейчас рассматривается в парламенте. Он напомнил, что если депутат выходит из фракции, то лишается своего мандата.

"Но в Конституции написано "выход депутата" – т.е., это его личное решение. Он решил оставить фракцию – до свидания. В законе же меняется одно слово. "Выход" на "прекращение участия". Но если "выход" – это однозначно собственная воля, то "прекращение участия" – это может быть решение фракции", – пояснил он.

По словам нардепа, его коллеги могли и не заметить это минимальное изменение.

"Но таким образом вводится императивный мандат, что фактически запрещено европейскими стандартами демократического представительства. Т.е. руководство партии будет решать – кто во фракции нужен, а кто не нужен", – уточнил он.

Юрчишин не исключил, что подобные нюансы смогут легко проскакивать "в темпе этого бешенного ксерокса, который сейчас рекламируется".

"Темп рассмотрения, который планируется в парламенте – это в среднем около 10 законопроектов в день. А законопроект в среднем рассматривается час. Это 10 рабочих часов. Т.е. ночные бдения по инициативе "Слуги народа" нас ожидают надолго… А чем ближе к ночи, тем легче пропихивать вот такие мелочи", – подсчитал политик.

При этом он подчеркнул, что час понадобится только для рассмотрения самых простых законопроектов, которые можно принимать за основу и в целом без каких-либо правок.

Верховная Рада Украины IX созыва president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 29 августа, в первый день работы Верховной Рады Украины IX созыва, народные депутаты проголосовали за ряд важных назначений и законопроектов. Среди прочих, нардепы в первом чтении одобрили долгожданный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

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