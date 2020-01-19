В СНБО обратились к СМИ из-за трагедии с самолетом МАУ в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к СМИ с призывом занимать взвешенную и ответственную позицию по отношению освещения вопрос о возвращении в Украину "черных ящиков" самолета Boeing-737-800, который был сбит в Тегеране.
Соответствующее заявление появилось на сайте Совета нацбезопасности. "Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - пояснил Данилов.
"Настоятельно призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информации украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили только 10 января. Через неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился борт с телами 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 МАУ 8 января в Тегеране (Иран).
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