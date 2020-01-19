В СНБО обратились к СМИ из-за трагедии с самолетом МАУ в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к СМИ с призывом занимать взвешенную и ответственную позицию по отношению освещения вопрос о возвращении в Украину "черных ящиков" самолета Boeing-737-800, который был сбит в Тегеране.

Соответствующее заявление появилось на сайте Совета нацбезопасности. "Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - пояснил Данилов.

"Настоятельно призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информации украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL :

19 января в аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился борт с телами 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 МАУ 8 января в Тегеране (Иран).

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