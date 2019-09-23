"Не нужны проблемы с Россией": в "Слуге народа" выступили против вступления Украины в НАТО

Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

Такое заявление сделала нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук, передает "112 Украина".

"Мы говорим и часто подвергаем себя критике, но должны говорить людям правду. Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ. Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит", - сказала она.

По ее словам, Альянс также не хочет связываться с Украиной из-за позиции России. Верещук отметила, что стране необходимо взять пример с Финляндии в отношениях с НАТО.

"Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией", - добавила нардеп.

Верещук выступила против вступления Украины в НАТО

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз раскритиковала позицию Верещук, обвинив ее в связях с кумом Путина Виктором Медведчуком.

"Это не первый выпад госпожи Верещук против государственного внешнеполитического курса с откровенным использованием пророссийской риторики. В программе 100 дней Владимир Зеленский сделал громкое заявление о партии Медведчука. Имею вопрос: знает ли президент о наличии людей Медведчука в своей фракции в парламенте? Мы - знаем!" - написала Фриз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил курс государства в Европейский Союз и НАТО.

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