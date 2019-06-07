Все куплено? Активист пожаловался на отбор в партию Зеленского

Активист и видеоблогер Александр Куницкий получил негативный ответ партии "Слуга народа" на свою заявку стать кандидатом в депутаты по мажоритарному округу.

Блогер заподозрил политсилу в проплаченности принятия решения по кандидатам. Об этом он написал в Facebook. По словам Куницкого, в "Слуге народа" не представили список "мифических" победителей, прошедших отбор кандидатов.

Ответ "ЗеКоманды" Facebook Александра Куницкого

“О! Только что пришел ответ от "ЗеКоманды! Кто же эти "мифические" кандидаты, которые "прошли отбор"!? Я уже слышал о парочке таких по Украине. Даже ходят сплетни о сумме взноса, за поддержку от слуг народа!" – написал Куницкий.

Сам видеоблогер, исходя из ответа "ЗеКоманды", не прошел конкурс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выберут в несколько этапов. Все желающие заполнят анкеты по израильской модели, пройдут собеседования и предложат проекты законов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся