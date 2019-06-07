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Все куплено? Активист пожаловался на отбор в партию Зеленского

2.5тЧитать материал на украинском

Активист и видеоблогер Александр Куницкий получил негативный ответ партии "Слуга народа" на свою заявку стать кандидатом в депутаты по мажоритарному округу.

Блогер заподозрил политсилу в проплаченности принятия решения по кандидатам. Об этом он написал в Facebook. По словам Куницкого, в "Слуге народа" не представили список "мифических" победителей, прошедших отбор кандидатов.

Ответ "ЗеКоманды"

Ответ "ЗеКоманды"

Facebook Александра Куницкого

“О! Только что пришел ответ от "ЗеКоманды! Кто же эти "мифические" кандидаты, которые "прошли отбор"!? Я уже слышал о парочке таких по Украине. Даже ходят сплетни о сумме взноса, за поддержку от слуг народа!" – написал Куницкий.

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Сам видеоблогер, исходя из ответа "ЗеКоманды", не прошел конкурс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выберут в несколько этапов. Все желающие заполнят анкеты по израильской модели, пройдут собеседования и предложат проекты законов.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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