В "Слуге народа" восстали против Брагара: он оправдался за "собачий" скандал

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Евгений Брагар, который в эфире программы "Голос народа" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, в итоге извинился за свои слова.

На своей странице в Facebook Брагар попытался оправдаться тем, что он новичок в политике, и не имеет опыта общения с массами.

По его словам, он не хотел кого-нибудь обидеть, а только старался привлечь внимание к проблеме, когда состоятельные люди пытаются оформить субсидию, но из-за неопытности выбрал неудачные формулировки.

Евгений Брагар

"Я новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имущество и свой роскошный образ жизни. Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова", – написал нардеп.

В свою очередь, в парламентской фракции "Слуга народа" заявили, что не поддерживают позицию Брагара. Так, заместительница главы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook принесла извинения за слова коллеги.

Она назвала высказывание Брагара "абсолютно некорректным".

"Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)" – написала Кравчук.

Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу.

"Не умеешь – не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам – занимайся законодательной работой", – написала Кравчук.

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", – написала депутат.

Также депутат "Слуги народа Дмитрий Гурин на свой странице в Facebook назвал высказывание коллеги "недостойным"

"Предложение продать друга, чтобы заплатить за отопление – это недостойно. Не говори так больше. Спасибо, твои коллеги", – написал он.

Напомним, Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Брагар угодил в еще один скандал, связанный с волонтерками, которые устроили конфликт с водителем автобуса из-за русского языка.

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