В "Слуге народа" придумала жесткое наказание для депутатов-прогульщиков

В партии "Слуга народа", которая является единоличным лидером электоральных симпатий, намерены привлечь нардепов к ответственности за прогулы.

Об этом заявил идеолог политической силы и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, сейчас в партии идут дискуссии по этому вопросу.

"Я настаиваю, что это должна быть уголовная ответственность. И она должна заключаться не в штрафах, не в "посадках", а в общественных работах. Если ты не хочешь работать и 25% своего времени представлять людей, пожалуйста, иди на другую работу: помыть улицы, позаботиться о больных и тому подобное. Есть другая идея, что все-таки это не может быть уголовная ответственность, так как высокий уровень криминализации общества тоже не является хорошим", - рассказал Стефанчук.

"Депутата невозможно лишить мандата. Поэтому мы формируем конструкцию из уголовной ответственности. Потому что основанием для лишения мандата является наличие решения суда, вступившего в законную силу. И именно поэтому я настаиваю, что это должна быть уголовная ответственность, чтобы вместе с ней депутат автоматически терял и мандат", - пояснил он.

В "Слуге народа" хотят наказывать за прогулы в Раде obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стефанчук выступил за сокращение численности Верховной Рады. По его словам, 450 нардепом это слишком много для Украины.

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