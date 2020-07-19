В "Слуге народа" анонсировали масштабную парламентскую реформу

Депутаты от "Слуги народа" в рабочих группах работают над так называемым законом об оппозиции, который предусматривает введение важных изменений в деятельности Верховной Рады.

Об этом заявила нардеп от монобольшинства Галина Третьякова. Таким подробностями о планах президентской франции она поделилась в интервью hromadske.

"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозицию, но и в коалицию", – сказала нардеп.

По ее словам, одним из предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона есть расписать механизм работы также и коалиции, а не только то, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

"Должна формироваться большая организационная часть коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы договариваются работать в Раде", – пояснила Третьякова.

"Слуга" уверена, что именно это поможет наладить в парламенте сотрудничество между депутатами разных фракций и "избежать драк и негативных явлений в парламенте". Это Третьякова назвала "большой парламентской реформой, которая еще не выписана".

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от монобольшинства в Раде Галина Третьякова заявила, что перед принятием законопроектов депутаты от "Слуги народа" в специальных чатах проводят "сигнальное голосование". Если по его результатам они не набирают достаточно голосов, то тогда рассчитывают на поддержку оппозиции.