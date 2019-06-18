В России припозорили Зеленского из-за инцидента с Меркель: президент ответил

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал плохое самочувствие канцлера Германии Ангелы Меркель на их встрече 18 июня, заверив, что рядом с ним ей ничего не грозило.

Слова главы государства передает AFP. "Она стояла рядом со мной и была в полной безопасности", – сказал Зеленский.

При этом, в России тут же отреагировали на произошедшее. Так, пропагандистка Ольга Скабеева, которая известна многократными выпадами в сторону Украины, язвительно высказалась о главе Украины.

Меркель стало плохо рядом с Зеленским

"Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле Меркель, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. А мы бы подумали: какой молодец; человек, видно, приличный. Простейший шаг (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", – написала она в Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL, канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Когда начал играть немецкий гимн, канцлер не могла удержать свое тело, ее начало трясти, что отчетливо видно на записи.

Семейный врач Рита Гофман рассказала о возможных причинах такого приступа. Медики также заподозрили у Меркель сахарный диабет.

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