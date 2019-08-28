По школьной дружбе: стало известно, кого Зеленский завел в Раду

В Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа" прошел Александр Завитневич. Он является мужем одноклассницы президента Владимира Зеленского.
Об этом написал на своей странице украинский журналист Сергей Руденко, опубликовав совместное фото главы государства со школьной подругой.
Более того, в новом парламенте Завитневич получит руководящую должность в стратегически важном комитете.
"На этом школьном фото – будущий президент Владимир Зеленский и его одноклассница – сейчас Наталья Завитневич (оба выделены на фото). Ее муж – Александр Завитневич – новоизбранный депутат от "Слуги народа" и предложенный на должность председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны", – пишет Руденко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 мая Зеленский подписал указ о назначении своего друга детства, руководителя студии "Квартал 95" Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.
Своим первым помощником Зеленский назначил друга и бизнес-партнера Сергея Шефира.
Также в Верховную Раду прошел соратник Зеленского по "95 кварталу" Юрий Корявченков (Юзик).
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