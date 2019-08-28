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По школьной дружбе: стало известно, кого Зеленский завел в Раду

1.7т Читать материал на украинском

В Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа" прошел Александр Завитневич. Он является мужем одноклассницы президента Владимира Зеленского.

Об этом написал на своей странице украинский журналист Сергей Руденко, опубликовав совместное фото главы государства со школьной подругой.

Более того, в новом парламенте Завитневич получит руководящую должность в стратегически важном комитете.

"На этом школьном фото – будущий президент Владимир Зеленский и его одноклассница – сейчас Наталья Завитневич (оба выделены на фото). Ее муж – Александр Завитневич – новоизбранный депутат от "Слуги народа" и предложенный на должность председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны", – пишет Руденко.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Александр Завитневич
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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