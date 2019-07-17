В Раду могут попасть семь партий: названы лидеры

На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля, имеют шансы пройти в парламент семь политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, которые были озвучены на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в среду, 17 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по предварительным данным, уверенно преодолевают барьер при расчетной явке в день голосования 47-49% украинцев четыре политсилы:

"Слугу народа" готовы поддержать 42,5% респондентов,

"Оппозиционную платформу – За жизнь" – 15,1% избирателей,

"Европейскую солидарность" – 8,1%,

ВО "Батьківщина" – 7,6%.

Верховная Рада atr.ua

Могут попасть в Раду следующего созыва с учетом статистической погрешности выборки в 1,8% также партии "Голос" и "Гражданская позиция" (по 4,8%) и "Сила и честь" (4,6%).

Оставшиеся политсилы не набирают необходимого количества голосов.

Отметим, исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий. Было опрошено 3022 респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центр Разумкова обнародовал результаты исследования, свидетельствующие о том, что в парламент могут попасть пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

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