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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Раду могут попасть семь партий: названы лидеры

6.1т Читать материал на украинском

На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля, имеют шансы пройти в парламент семь политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, которые были озвучены на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в среду, 17 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по предварительным данным, уверенно преодолевают барьер при расчетной явке в день голосования 47-49% украинцев четыре политсилы:

  • "Слугу народа" готовы поддержать 42,5% респондентов,

  • "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 15,1% избирателей,

  • "Европейскую солидарность" – 8,1%,

  • ВО "Батьківщина" – 7,6%.

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Верховная Рада

Верховная Рада

atr.ua

Могут попасть в Раду следующего созыва с учетом статистической погрешности выборки в 1,8% также партии "Голос" и "Гражданская позиция" (по 4,8%) и "Сила и честь" (4,6%).

Оставшиеся политсилы не набирают необходимого количества голосов.

Отметим, исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий. Было опрошено 3022 респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центр Разумкова обнародовал результаты исследования, свидетельствующие о том, что в парламент могут попасть пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
#17
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Спочатку 73% виборців обрали Зе, який не те що нуль, а корінь квадратний з мінус одиниці. Потім партія Зе, яка не існує ні раціонально, ні ірраціонально, і яка набирається нашвидкоруч методом г+г+г+г+..., показує рейтинги біля 40%. Чи люди ГМО переїли, чи їм мобільники мізки опромінили, чи до них рептилоїди підключилися? Чи, зрештою, у 2012 році все ж відбувся кінець світу, і ми тепер живемо у його болотному відображенні?
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