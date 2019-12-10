Сразу после встречи с Путиным: "Слуга народа" зарегистрировала изменения в закон по статусу Донбасса

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который вносит изменения в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В частности, документ под номером 2569 инициировали глава фракции Давид Арахамия и его первый заместитель, по совместительству глава партии Александр Корниенко.

Текст законопроекта пока не появился на сайте парламента, однако речь в нем, по всей видимости, будет идти о продлении срока действия закона, который заканчивается 31 декабря.

Отметим, пролонгация закона стала одной из договоренностей, к которой пришли на саммите 9 декабря лидеры "нормандской четверки".

При этом президент России Владимир Путинна на переговорах потребовал закрепить в Конституции Украины особый статус Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес законопроект об отмене закона о государственном языке. Примечательно, что о притеснениях русскоязычных накануне на саммите говорил Путин.

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