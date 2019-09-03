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3 сентября • обновлено в 19:09
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В Раде пригрозили заблокировать трибуну из-за "Слуги народа": что произошло

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Парламентская группа "За майбутнє" пообещала блокировать трибуну Верховной Рады в том случае, если не будут введены открытые списки на выборах.

Такое заявление на обсуждении законопроекта о сокращении количества народных депутатов на заседании во вторник, 3 сентября, сделал ее представитель, народный депутат от округа №19 Игорь Гузь.

"Президент должен был подписать или прийти сегодня и сказать нам, что у него есть замечания. Мы же видим сегодня, что дают бумажку, где написано "пропорциональная система" и точка. Что дальше? Какие это списки?" – возмутился он.

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В Раде пригрозили заблокировать трибуну

В Раде пригрозили заблокировать трибуну

Скриншот из видео

"Я не агитирую убрать мажоритарку, нет. "Но "Слуга народа" должна сказать: "Пропорциональная система по открытым спискам". Если этого не произойдет, я вам обещаю, будет первое блокирование трибуны!" – подытожил Гузь.

В Раде пригрозили заблокировать трибуну

В Раде пригрозили заблокировать трибуну

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность — 373 голоса "за".

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Н Олег
Н Олег
неприкосновенность отменена ... вызов службы безопасности, 2--3 лёгких удара по почкам .... и трибуна снова свободна...
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