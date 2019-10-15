В Раде появился новый нардеп от "Слуги народа": кто он

Во вторник, 15 октября Александр Копыленко принял присягу народного депутата Украины.

Новый парламентарий вошел в президентскую фракцию "Слуга народа", о чем заявил первый о вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с... регламентом Верховной Рады Украины сообщаю о вхождении народного депутата Копыленко Александра Любимовича в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – отметил он.

Александр Копыленко родился 26 июня 1961 года в Киеве. Является заслуженным юристом Украины, академиком Национальной академии правовых наук Украины и академиком Национальной академии наук Украины.

Александр Копыленко LB.ua

В 1998-2002 годах был советником спикера Верховной Рады. С августа 2002 года – директор Института законодательства Верховной Рады Украины. В 2013-2014 годах – член Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, что ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата от "Слуги народа" Александра Копыленко. ВР постановлением от 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Анны Коваленко, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!