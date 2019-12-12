После жесткой драки между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко аграрный комитет закрыли для общественности.

Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото из Верховной Рады.

"Юля просит пустить. Законопроекты хотят внести в зал уже на следующей неделе, а там почти 5000 поправок. После часа споров о регламенте и допуске комитет перенесли на 8 утра", – сообщила журналистка Татьяна Николаенко.

В Раде пошли на радикальные меры из-за драки нардепов ФБ Доброносова

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила, что Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное дело.

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