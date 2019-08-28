В Раде хотят сократить количество нардепов: как это будет

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель главы комитета ВРУ по экономическому развитию Роксолана Пидласа, рассказала о законопроекте, предусматривающем сокращение количества нардепов.

Подробностями поделилась она в комментарии OBOZREVATEL после встречи будущей фракции политсилы, которая прошла в среду, 28 августа.

По словам Пидласы, голосовать будут за сокращение количества народных депутатов до 300. Действовать закон в случае принятия начнет уже в парламенте следующего созыва.

В Раде хотят сократить количество нардепов fakty.com.ua

Отметим, ранее ее коллега Мария Мезенцева заявила, что проект, вероятно, рассмотрят уже на первом заседании Рады 29 августа, однако в повестке дня его не оказалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный кандидат на должность первого вице-спикера Руслан Стефанчук подтвердил готовность команды Зеленского сократить количество нардепов.

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