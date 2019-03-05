В ПЦУ посоветовали украинцам, как выбирать президента Украины

Синод новосозданной Православной церкви Украины призвал голосуя на выборах учитывать, что украинцы выбирают верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в обращении Священного Синода по поводу выборов президента, сообщает УП. В ПЦУ призвали ознакомиться с программами кандидатов, чтобы "в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор".

Православная церковь Волынь Online

"Украина уже более пяти лет вынуждена обороняться от широкомасштабной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Поэтому в условиях навязанной агрессором нашему народу войны во время голосования следует особенно учитывать, что президент является Верховным главнокомандующим. Поэтому от нашего выбора зависит также приближение победы над агрессором и достижение не капитуляции перед врагом, к которой, говоря о мире, фактически призывают часть политиков, а настоящего справедливого мира", – говорится в обращении.

Синод также просит не продавать свой голос "ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания".

"Наша общая задача – сохранить государственность, независимость и единство Украины. Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед главой государства задачами", – говорится в заявлении.

Синод проходил 4 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия планирует потратить на печать бюллетеней для грядущих выборов президента Украины более 166 миллионов гривен.

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