В Польше заявили об угрозе конфликта с Украиной

Польские чиновники начинают использовать скандальные поправки к "антибандеровскому" закону об Институте национальной памяти, для давления на украинские организации.

Как пишет Gazeta Wyborcza, воевода Люблина Пшемыслав Чарнек нашел мощный аргумент против Украины.

"Парламент Польши фактически вложил ему в руки антиукраинское оружие, приняв поправки в закон, в которых говорилось о жертвах украинских националистов", - утверждает издание.

Также отмечается, что изменения в документ, стали катастрофой для дипломатии и имиджа Польши в мире, из-за них испортились отношения Варшавы с США, Израилем и Украиной.

При этом партия "Право и справедливость" пытается исправить ущерб для отношений с первыми двумя странами. Поэтому депутаты внесли изменения в закон, удалив из него пункт о тюремных сроках для тех, кто говорит об ответственности поляков или польского государства за преступления Третьего рейха. Вместе с тем, предложение оппозиции исключить и пункты о жертвах украинских националистов, было отклонено.

"Оказалось, украинцы для нас не столь важны", - подчеркивает издание.

Чарнек, ссылаясь на эти пункты закона, публично осудил лидера "Украинского общества" Гжегожа Куприановича и обвинил его в антипольской деятельности.

Обвинения он пояснил участием лидера украинской организации в торжественных мероприятиях, посвященных памяти погибших украинцев от рук "Армии Крайовой" в Сагрине. Из-за этого воевода Люблина пожаловался на Куприановича в прокуратуру.

По словам чиновника, лидер украинской организации хоть и не отрицал преступления УПА против поляков, но пытался сравнять трагедию на Волыни с "несколькими сотнями гражданских украинцев, которые погибли в Сагрине 10 марта 1944 года".

"Атака воеводы Люблина против "Украинского общества" - это пример политического авантюризма. Хотя сам чиновник уверен, что "исполнил долг поляка", - заключила Gazeta Wyborcza.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Польши Анджей Дуда в Луцке во время мероприятий, посвященных Волынской трагедии, заявил, что Польша будет большим другом Украины.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что противостояние между Украиной и Польшей ослабляет обе страны перед лицом российской агрессии.