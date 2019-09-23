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23 сентября • обновлено в 17:46
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В НАБУ жестко ответили на призыв Зеленского: в чем дело

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Призыв президента Украины Владимира Зеленского звонить на горячую линию Национального антикоррупционного буро (НАБУ) и сообщать о случаях коррупции может привести к дестабилизации работы Бюро.

Как говорится на сайте Совета общественного контроля НАБУ, детективы занимаются только коррупционными правонарушениями, которые совершили высшие должностные лица, и которые составляют угрозу национальной безопасности.

В Бюро отметили, что из-за призыва главы государства горячая линия НАБУ может быть перегружена звонками, касающихся правонарушений, которые не являются подследственными антикоррупционному органу. Такие действия президента, считают в Совете, могут привести к дестабилизации работы НАБУ и спровоцировать шквал негатива среди населения, так как многие граждане доверяют словам президента и будут требовать от Бюро расследования дел, которые ему не подследственны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

пресс-служба ОП

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"Призываем президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины", — сказано в сообщении.

Зеленскому также предложили рассмотреть вариант создания универсальной горячей линии для сообщений о коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский призвал украинцев сдавать коррупционеров в НАБУ. Он также назвал номер горячей линии Бюро.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Тепер НАБУ оприлюднить тел. президента і всі туди дзвонитимуть) Ось буде весело.
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
НАБУ! Не фиг придуриваться! За все время ЗЕпреЗЕденства ни одного коррупционера не покарано! За Зе голосовал 73% наиумнейшего украинского народа! Зе сказал, значит надо пахать! Он все таки слуга народа, у него тату на пузе! А народ Украины умный, не то что НАБУ, его не НАБУешь!
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
"...багато громадян довіряють словам президента і вимагатимуть від Бюро розслідування справ..."
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