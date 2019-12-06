"Все порешали": в Москве начали готовиться к триумфу Путина в Париже

В политических кругах Москвы ожидают, что "нормандская встреча" 9 декабря в Париже окончится "триумфом российской дипломатии".

"Большинство людей, которые так или иначе высказываются на эту тему, бодро размышляют, что "всё уже порешали, всё нормально", – рассказал российский политолог Андрей Окара в программе "Итоги" на ObozTV.

По словам Окары, в Москве готовятся к переговорам "очень торжественно".

"Знаете, такое ощущение как перед Рождеством или Новым годом – что скоро будет праздник. Мне кажется, подобные ощущения в политических кругах и в преддверии 9 декабря", – поделился эксперт.

Он напомнил, что кремлевский политолог Алексей Чеснаков (который входит в окружение помощника президента РФ Владислава Суркова) ранее сообщал о согласовании итогового документа "нормандского саммита", в том числе и с украинской стороной.

"Так что в Москве предчувствие большого триумфа российской дипломатии. Многие считают, что санкции против российской экономики – это вопрос не вечный, и санкции скоро могут уменьшить или вообще снять", – отметил Окара.

По его мнению, надеяться на полное снятие санкций "чересчур оптимистично", но взаимопонимание между Москвой, Берлином и Парижем постепенно возвращается.

Окара также обратил внимание, что в РФ начали говорить об "уменьшении русофобской риторики в речах и заявлениях европейских политиков".

"Они подчеркивают: "Сейчас этой "русофобии" все меньше и меньше. Скоро ее вообще не будет. А Украина остается за скобками. И вообще Украина – это проблема для Европы не в меньшей степени, чем для России. Поэтому надо об этой проблеме поскорее забыть", – описал он настроения российских политиков.

"Примерно такой тренд. Насколько он оправдан или не оправдан – думаю, мы скоро увидим", – уточнил российский политолог.

"Но как минимум есть понимание, что даже худший для России вариант переговоров в "нормандском формате" не станет проблемным или катастрофическим. А вот худший вариант для Украины, который может быть, действительно проблемный. А в самом худшем случае – может быть и катастрофическим", – предупредил он.

Участниками "нормандской встречи" станут Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Зеленский и Владимир Путин 24tv.ua

Как писал OBOZREVATEL:

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