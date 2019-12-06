"Все порешали": в Москве начали готовиться к триумфу Путина в Париже

В политических кругах Москвы ожидают, что "нормандская встреча" 9 декабря в Париже окончится "триумфом российской дипломатии".
"Большинство людей, которые так или иначе высказываются на эту тему, бодро размышляют, что "всё уже порешали, всё нормально", – рассказал российский политолог Андрей Окара в программе "Итоги" на ObozTV.
По словам Окары, в Москве готовятся к переговорам "очень торжественно".
"Знаете, такое ощущение как перед Рождеством или Новым годом – что скоро будет праздник. Мне кажется, подобные ощущения в политических кругах и в преддверии 9 декабря", – поделился эксперт.
Он напомнил, что кремлевский политолог Алексей Чеснаков (который входит в окружение помощника президента РФ Владислава Суркова) ранее сообщал о согласовании итогового документа "нормандского саммита", в том числе и с украинской стороной.
"Так что в Москве предчувствие большого триумфа российской дипломатии. Многие считают, что санкции против российской экономики – это вопрос не вечный, и санкции скоро могут уменьшить или вообще снять", – отметил Окара.
По его мнению, надеяться на полное снятие санкций "чересчур оптимистично", но взаимопонимание между Москвой, Берлином и Парижем постепенно возвращается.
Окара также обратил внимание, что в РФ начали говорить об "уменьшении русофобской риторики в речах и заявлениях европейских политиков".
"Они подчеркивают: "Сейчас этой "русофобии" все меньше и меньше. Скоро ее вообще не будет. А Украина остается за скобками. И вообще Украина – это проблема для Европы не в меньшей степени, чем для России. Поэтому надо об этой проблеме поскорее забыть", – описал он настроения российских политиков.
"Примерно такой тренд. Насколько он оправдан или не оправдан – думаю, мы скоро увидим", – уточнил российский политолог.
"Но как минимум есть понимание, что даже худший для России вариант переговоров в "нормандском формате" не станет проблемным или катастрофическим. А вот худший вариант для Украины, который может быть, действительно проблемный. А в самом худшем случае – может быть и катастрофическим", – предупредил он.
Участниками "нормандской встречи" станут Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Зеленский и Владимир Путин
24tv.ua
Как писал OBOZREVATEL:
"Нормандский саммит" состоится в понедельник, 9 января, в Париже. На переговоры по поводу ситуации на Донбассе соберутся лидеры четырех стран – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.
В рамках саммита также запланирована первая двусторонняя встреча Зеленского и Путина. Помимо войны на Донбассе, одной из тем обсуждения может стать заключение нового газового контракта.
Российские СМИ со ссылкой на источники распространили информацию, что итогам переговоров стороны могут подписать документ, основой которого станет скандальная "формула Штайнмайера".
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