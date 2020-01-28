Первый после Зеленского? Как Павлюк создал свою "Слугу народа" и кто туда входил

В сети опубликовано резонансное видео про “Слугу народа”. Впервые на кадрах показана часть неформальной группы известного контрабандиста Ильи Павлюка, который ранее контролировал десятки нардепов от партии Владимира Зеленского.

Неформальное объединение еще пару месяцев назад набрало такой силы, что могло решать, как жить украинцам.

Почему это важно, кто входил в неформальную "группу Павлюка” и кто влиял на ситуация в стране – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

По разным оценкам, у Ильи Павлюка было порядка полусотни нардепов. Достоверно же известно об около 3-х десятках. В тексте будут указаны их фамилии;

Павлюк имеет неоднозначную репутацию. По информации СМИ, он негласно контролирует контрабанду и незаконный бизнес в Западной Украине;

По информации наших источников, этот человек в команде Зе отвечал за набор “слуг народа” в Западной Украине. Также частично финансировал их.

Неформальная группа прямо влияла и лоббировала законопроекты.

Что за видео и кто там

Вечером 27 января внефракционный нардеп (бывший член “Слуги народа”) Антон Поляков опубликовал 6-минутное видео, где запечатлены народные депутаты от СН в “Мариинском зале” отеля “Украина”.

Как рассказал OBOZREVATEL сам нардеп Поляков, видео он получил от анонимного источника. Сравнивает нардеп пленку с “Криворожгейтом”, когда он первым опубликовал разговор Юрия Корявченкова (“Юзик”) и коллег по партии с днепропетровской полицией.

Также он добавляет, что ничего личного против нардепов с видео не имеет, а публикует запись лишь потому, что хочет донести правду до избирателей.

“По моим подсчетам, в группе сегодня около 30 депутатов, хотя есть у меня подозрение, что их намного больше. Реестров таких групп, знаете ли, никто не ведёт.

Касательно свежести видео – то, как я берусь судить, фигуранты на улице без теплой верхней одежды, а потому это скорее всего поздняя осень. Но это всего лишь размышления, автор видео точной даты съемки не называл”, – рассказал Поляков.

Речь идет о тех “слугах”, которых журналисты и политические эксперты причисляют к группе Ильи Павлюка. Еще в октябре OBOZREVATEL писал о неформальной команде, которая имеет прямое влияние на все, что происходит во фракции. Наряду с ней работают и такие группы, как “Квартал”, бизнесмена Игоря Коломойского, премьер-министра Алексея Гончарука и другие, более мелкие объединения.

Участники встречи

На видео присутствуют нардепы от СН:

Ольга Кавун

Артем Дмитрук

Алексей Ковалев

Алексей Леонов

Николай Галушко

Павел Павлиш

Владимир Гевко

Владимир Тимофийчук

Олег Марусяк

Юлия Диденко

Олег Арсенюк

Юрий Кузбит

Валерий Божик

Максим Заремский

Александр Аликсийчук

Александр Горобец

Зиновий Андрийович

Елена Лыс

Игорь Негулевский (нардеп это отрицает)

Олег Воронько

Максим Павлюк (племянник Ильи Павлюка)

Александр Ковальчук

Оксана Грищук

Сергей Бунин

Но и это отнюдь не все возможные участники группы Павлюка. По информации собеседника OBOZREVATEL в “Слуге народа”, в объединение можно отнести Дмитрия Соломчука, Григория Мазурашу и Андрея Богданца.

Как минимум один фигурант записи подтвердил, что на видео именно он. “Это видео датированно еще сентябрем. Дело в том, что тогда я проживал в отеле “Украина”. Каждый день там ужинал и завтракал. На видео просто попал момент, как я ходил по отелю”, – рассказал OBOZREVATEL Игорь Негулевский.

Чем занималась группа и почему опубликовали видео

После того, как кадры появились в Telegram-канале Полякова, видео начали активно репостить каналы, которые принято относить к Коломойскому. В частности канал Александра Дубинского, Темный рыцарь, а также личный Telegram-канал нардепа 8-го созыва Игоря Мосийчука, которого считают человеком Дубинского (Мосийчук снял свою кандидатуру на выборах в его пользу).

Поэтому можно предположить, что это видео – один из элементов внутренней борьбы во фракции. Ранее эти группы конфликтовали за влияние на принятие решений.

"Слуги народа" в Раде

Чем же занималась группа Павлюка? К примеру, на видео, опубликованном Поляковым, указано, что нардепы лоббировали законопроект про игорный бизнес. Из-за нехватки их голосов в середине декабря был провален поданный правительством проект закона о легализации казино, игровых автоматов и так далее.

После неудачного голосования нардепы вернулись к другому законопроекту, авторства Олега Марусяка (по информации СМИ, является супругом сестры Павлюка), который в итоге и приняли в первом чтении.

А вот как поясняет OBOZREVATEL работу группы Поляков:

“Насколько мне известно, с голосованиями группа четко проявила себя в законопроекте о полупроводниковых изделиях №1062, который предусмотрен обязательствами Украины по Ассоциации с ЕС. Его ж приняли тогда только из-за голосов депутатов вне коалиции, а "слуги" только 196 "за" проголосовали”, – подчеркнул нардеп.

Интересен и тот факт, что группа, по информации СМИ, была ликвидирована еще в конце ноября 2019 года. Это связано с тем, что в какой-то момент Владимир Зеленский просто не мог адекватно реагировать на самодеятельность Павлюка. В результате внутренних конфликтов и разборок группа была расформирована.

Еще одна уточненная версия – группа стала жертвой главы Офиса президента Андрея Богдана. В середине осени руководитель ОП пользовался колоссальным доверием со стороны Зеленского и смог доказать президенту пагубность самостоятельной фракции внутри монобольшинства. После этого (голосования по рынку земли в первом чтении) группу расформировали, а Павлюк утратил огромное влияние.

Сейчас, по информации OBOZREVATEL, объединение в Раде сохраняется, но оно уже менее многочисленна и состоит из приближенных к бизнесмену людей.

Кто такой Илья Павлюк?

Он был помощником на то время народного депутата 6 созыва Игоря Калетника и поддерживал с ним тесные отношения. По некоторым данным, они вместе реализовывали ряд теневых схем по незаконному перемещению товаров через таможню. Говорят, что Павлюк является кумом экс-нардепа.

В 2010 году Калетник возглавил Государственную таможенную службу Украины, естественно, Павлюк остался при нем.

Игорь Калетник

В 2012 году тогдашний депутат Черновицкого облсовета, а ныне председатель Черновицкой таможни Николай Салагор называл Павлюка "фактическим владельцем всей контрабанды" в регионе. А Геннадий Москаль, тогда еще оппозиционный нардеп, прямо заявлял в открытом письме к Виктору Януковичу о роли Павлюка в разработке изменений в законодательство, которые фактически "декриминализировали" контрабанду.

Илья Павлюк (справа) Скриншот видео

Сейчас Павлюк является владельцем четырех фирм, о чем известно из данных аналитической системы YouControl – "Садовод агро пром", ООО "Буковина-Спортсервис", СООО "Свиженька-Милк", ООО "Калина-Транс". Компании занимаются и разведением крупного рогатого скота, и управлением недвижимостью, и грузовым транспортом.

Журналисты "Следствие.Инфо" также выяснили, что дочь Павлюка София с 16 лет владеет предприятием "Бизнес-центр "Буковинский" вместе с Валерием Чинушем. Ее бизнес-партнер на протяжении трех созывов Верховной Рады работает помощником депутата от БПП Виктора Короля.

История с группой Павлюка ярко демонстрирует, насколько сложны отношения внутри фракции СН. И если с нардепами-списочниками все понятно (они прямо зависят от партии и их подбирали тщательней), то в случае с мажоритарщиками всё намного сложнее.

Их мандат нельзя отозвать (как пример, история с нардепом-насильником Романом Иванисовым), они могут вести относительно самостоятельную политику. Снова же – все зависит от конкретного нардепа.

Именно поэтому некоторые "слуги народа" прямо сотрудничают с разными центрами влияниями. Будь то неформальные группы Павлюка или Коломойского, или почти узаконенное объединение "Квартала".

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