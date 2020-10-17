В команде кандидата Колыхаева засекли бывшего копа с криминальным прошлым – СМИ

В СМИ появилась информация о помощнике кандидата в мэры Херсона Игоря Колыхаева - Викторе Скибе, которого называют его правой рукой.

Как пишет politeka.net Виктор Скиба отвечает за безопасность в избирательном штабе Игоря Колыхаева .

Издание сообщает, что в начале 2000-х, будучи сотрудником уголовного розыска Херсонщины, Скиба зарабатывал на том, что якобы шантажировал местных бизнесменов видео интимного характера.

По информации СМИ, в 2004 году Суворовским райсудом Херсона Скибу в числе других его коллег приговорили к 7 годам заключения, запретили занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти, конфисковали имущество. Такое наказание Скиба получил за то, что в 2002 году вместе с сослуживцами на допросе противозаконно, с помощью пыток, унижений и издевательств выбивал показания из ни в чем не повинного свидетеля в деле об угоне авто, жителя Херсона Е.Р.

Также по информации СМИ, в 2019 году Скиба стал фигурантом еще одного крупного скандала, связанного с кражей миллионов на продаже топлива. Скиба якобы помог своим старым знакомым из полиции повернуть дело так, чтобы виновными сделать не аферистов, а пострадавших от них. И выбить из них деньги за неполученное ими же топливо в пользу компании Колыхаева.