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22 октября • обновлено в 17:33
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В касках и бронежилетах: Сивохо с депутатами засветились на Донбассе. Фото

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Новый советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и члены комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений приехали на Донбасс.

Как сообщают в пресс-службе комитета, впервые в истории подобное выездное заседание в Донецкой и Луганской областях продлится пять дней (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

"Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Зато побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне", – заявил председатель комитета, нардеп Дмитрий Лубинец.

Нардепы на выездном заседании в "серой зоне"

Нардепы на выездном заседании в "серой зоне"

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Он выразил убеждение, что такой формат заседания поможет нардепам принимать эффективные решения.

Новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо тоже присутствует в этом путешествии.

Как он пишет на своей странице в Facebook, участники выездного заседания много общаются: с военными, депутатами, местными властями и рядовыми гражданами. Планируется также осмотр разрушенных и реконструируемых зданий в Красногоровке, Марьинского района.

"Весь день в дороге. Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона", - написал он.

Нардепы на выездном заседании в "серой зоне"

Нардепы на выездном заседании в "серой зоне"

Нардепы на выездном заседании в "серой зоне"

Нардепы на выездном заседании в "серой зоне"

Нардепы на выездном заседании в "серой зоне"

Нардепы на выездном заседании в "серой зоне"

Facebook Сергей Сивохо

Facebook Сергей Сивохо

В касках и бронежилетах: Сивохо с депутатами засветились на Донбассе. Фото

Facebook Сергей Сивохо

В касках и бронежилетах: Сивохо с депутатами засветились на Донбассе. Фото

Facebook Сергей Сивохо

Как писал OBOZREVATEL, комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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Темы
Блокада Донбасса Война на Донбассе
Персоны
Сергей Сивохо Дмитрий Лубинец
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Исаев Максим
Исаев Максим
Крым - Россия - навсегда! Вам с этим жить и сдохнуть, холопы!
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Исаев Максим
Исаев Максим
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