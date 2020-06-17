В кафе Хмельницкого рассказали, как Зеленский нарушал карантин

В одном из кафе Хмельницкого, где во время рабочей поездки президент Украины Владимир Зеленский пил кофе, рассказали, что были удивлены его визитом.

Администратор заведения Ольга Антошкова отметила, что посетители часто спрашивают, за каким столиком сидел президент, передает "ТСН".

"Мы угостили. Мы сами предложили ристретто. Он пил ристретто", – отметила девушка.

Она подчеркнула, что за напиток заплатили. По ее словам, больше всего посетители заведения спросят, что сделали с чашкой из которой пил президент.

"Ничего не сделали: помыли и все", – рассказала администратор.

В заведении отметили, что после визита президента и представителей его Офиса цены на кофе не повышали.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Зеленскому за кофе в Хмельницком грозит до 170 тысяч штрафа.