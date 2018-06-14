"В "гулаги" вместо ЧМ-2018: в Европарламенте дали жесткий совет лидерам стран ЕС

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала лидеров ЕС и дипломатов поехать вместо Чемпионат мира по футболу в Российской Федерации в "гулаги", чтобы воочию убедиться в том, как там удерживают политзаключенных.

"Когда стартует чемпионат мира по футболу, мы не должны забывать тех, кто продолжает страдать от рук Путина. Более 150 человек сегодня находятся за решеткой из-за их политических взглядов", - сказала евродепутат во время дебатов на заседании ЕП в Страсбурге (Франция) 14 июня, передает "Радио Свобода".

Хармс призвала ФИФА приложить усилия для освобождения политзаключенных и привязать уважение прав человека к выбору стран, которые проведут последующие чемпионаты мира.

"Лидеры стран ЕС, поезжайте не на чемпионат, а поезжайте в российские "гулаги", чтобы увидеть, в каких условиях содержатся и голодают Сенцов и другие политические заключенные", - подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, кто из мировых лидеров прибудет на церемонию открытия Чемпионата мира-2018.

Во время дебатов депутаты Европарламента призвали их бойкотировать ЧМ в России. Кроме того, в ЕП приняли резолюцию с требованием к российским властям незамедлительно освободить политзаключенного Олега Сенцова и остальных украинцев, задержанных в РФ и Крыму.