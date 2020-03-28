В "ЕС" пообещали полную защиту врачам: названа главная задача во время карантина

Защита и поддержка врачей сейчас является ключевой задачей для всех – об этом заявил сопредседатель фракции "Европейской Солидарности" Артур Герасимов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У команды Петра Порошенко есть конкретный план действий из четырех шагов. И прежде всего – это защита врачей. Ключевое сегодня – это защита врачей в прямом смысле этого слова. У них должны быть очки, маски, защитные костюмы. Сегодня этого нет. Впоследствии мы можем переходить к социальной и финансовой защиты врачей", – заметил сопредседатель фракции.

Артур Герасимов

"Следующее – это защита, даже спасение людей. И не только медицинская. Сейчас надо покупать ИВЛ, покупать пульсоксиметры. А маски и антисептики сегодня должны раздаваться бесплатно, как делают в других странах во время вируса. А мы только слышим о 10 миллионах масок от премьер-министра ", – подчеркнул политик.

"Следующий неотложный вопрос сегодня – это экономическая защита людей. Исследования показывают, что у людей лишь на месяц есть деньги. И здесь мы должны все сделать, чтобы предотвратить безработицу и поддержать тех, кто потеряет работу. Кроме того, госрезерв должен немедленно закупать продовольствие, потому что надо будет поддерживать незащищенные слои населения продуктами питания", – отметил народный депутат.

"Не менее важный вопрос – это защита экономики. И здесь сотрудничество с МВФ крайне сверхважо, ведь только там сегодня, к сожалению, мы можем получить дешевые деньги. Даже не дешевые, а единственно возможные. И здесь власти надо принять решение: они поддерживают одного известного олигарха с банком – или они поддерживают страну", – подчеркнул Артур Герасимов.

"Мы должны поддержать местное самоуправление, потому что они сегодня на передовой", – сказал Герасимов. Он подчеркнул, что политические решения для спасения страны от коронавируса и его последствий должны приниматься в течение 24 часов, а не неделями.

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