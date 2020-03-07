В чем признался Зеленский Bloomberg и The Guardian: главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский дал два интервью известным иностранным изданиям – британскому The Guardian и американскому Bloomberg.

Материалы были опубликованы в субботу, 7 марта. Отметим, президент пообщался с журналистами после кадровой перестановки в украинском правительстве.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми яркими тезисами и важными заявлениями украинского лидера.

Владимир Зеленский The Guardian

Ждет приглашения от Трампа

Журналисты The Guardian в заглавие своего материала вынесли цитату Зеленского "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что он готовится".

Так, украинский глава признался: он разочарован тем, что за 10 месяцев до сих пор не получил приглашения посетить США с официальным визитом.

"Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча", – сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, ему было "неприятно" слышать, как госсекретарь США Майк Помпео комментировал вопрос о том, заботятся ли американцы об Украине. Тем не менее глава Госдепа принес ему личные гарантии поддержки во время своего визита в Киев.

"США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее", – добавил президент.

Что касается возможного импичмента Дональда Трампа, то Зеленский высказал убеждение в том, что через эту историю "Украина прошла с гордо с поднятой головой".

Зеленский на обложке журнала The Guardian

Президентство в кино и в жизни похоже

Украинского лидера также спросили, какая разница между реальной жизнью и ролью президента на экране. "Это очень похоже", – ответил Зеленский.

"Это правда, что больше проблем. Они катастрофические. Они, простите, как прыщи 18-летнего подростка. Вы не знаете, где они выскочат, или когда", – сказал глава государства.

Журналисты также задали вопрос о том, что в Украине восстанавливают свое влияние олигархи, которых телевизионный персонаж Зеленского, возможно, приказал бы "повесить или расстрелять".

"Если мы выбрали демократию, мы, конечно, не можем вешать людей. Хотя! Иногда очень хочется. А знаете, почему? Потому что было бы быстрее. Гораздо быстрее", – сказал президент.

Спикер Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что это только шутка. Глава государства согласился с ней.

"Нельзя играть здесь на два фронта"

Так Зеленский высказался по поводу попыток президента Франции Эммануэля Макрона восстановить отношения с Россией.

По его словам, лидер Франции и канцлер Германии Ангела Меркель поддерживают Украину. Однако его беспокоят действия одного из лидеров "нормандской четверки" – Макрона.

Владимир Зеленский The Guardian

Новый президент России и ультиматум Путину

"Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – сказал украинский глава о РФ.

На замечание, что Путин никогда не уступит власть человеку вроде Зеленского и вопрос, предрекает ли он кровавую революцию в России, президент сказал: "Я не хочу, чтобы люди умирали где угодно. Но мы должны понимать, что если вы продолжите затягивать пружину, в какой-то момент она сломается".

Он также объявил, что выйдет из "минского процесса", если Владимир Путин не прекратит войну на Донбассе за год. Этот срок для Путина исчисляется с первого саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

"Время идет... Правительство может потратить один год на сделку. В течение этого периода она должна быть реализована. Больше нельзя ждать", – заявил Зеленский. Журнал сделал ремарку, что ультиматум звучал по-трамповски.

Президент также подчеркнул, что его разговор с Путиным на "нормандской" встрече в Париже имел "несколько эмоциональных аспектов". "Думаю, он меня услышал. У меня было ощущение. Надеюсь, оно не ложное", – сказал Зеленский.

"Старые лица" и друзья у власти

Президент признал, что понял: без опытных людей невозможно управлять страной. "Но эти люди на среднем уровне. Это чиновники, которые знают, куда спешить, что делать, кому приносить бумаги", – сказал он.

"Чтобы управлять этими бюрократами, Зеленский привлек некоторых старых друзей. Андрей Ермак, человек, которому он поручил переговоры в США прошлым летом и недавно назначил его руководителем аппарата, является бывшим юристом по авторским правам.

Сергей Шефир, еще один помощник президента, является соучредителем Зеленской производственной студии. Друг детства, Иван Баканов, назначен главой спецслужб. Хотя окружение Зеленского, похоже, не стремится к личному обогащению, существуют законные опасения по поводу того, являются ли его друзья лучшими людьми для управления страной", – сказано в материале.

Журналисты добавили, что прошлый Кабмин состоял "в основном из авторитетных реформаторов". Однако, президент решился уволить большинство из них наряду с молодым премьер-министром.

"Президент не может изменить страну самостоятельно. Но что он может сделать? Он может привести пример", – сказал Зеленский The Guardian.

Мендель и Зеленский Iuliia Mendel/Facebook

Новый Кабмин связан с олигархами?

В материале агентства Bloomberg журналисты также рассказали о недавних перестановках в украинском правительстве. Они обеспокоилось, что Зеленский выгнал "молодых лиц, которые были призваны покончить с коррупционным режимом в стране".

В частности, новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль, который был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Такое назначение глава Украины назвал вполне нормальным.

Зеленский подчеркнул, что олигархи не имеют никакого отношения к смене правительства. Он пояснил, что инициировал увольнения Алексея Гончарука с должности премьер-министра из-за низкой эффективности его Кабмина.

"Они (олигархи. – Ред.) обладают 70-80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших – мы должны это понимать", – отметил глава государства.

Зеленский пообещал Bloomberg, что курс будет продолжен: снят мораторий на продажу земли и приняты законы касательно "Приватбанка".

Владимир Зеленский Bloomberg

Как писал OBOZREVATEL, свежее фото президента Владимира Зеленского вместе с его пресс-секретарем Юлией Мендель вызвало бурную реакцию пользователей.

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