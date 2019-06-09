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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

В 10-ке "ЕС" два известных крымских татарина: лидер Меджлиса Джемилев и узник Кремля Чийгоз

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В десятку участников политической партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко вошли два известных крымских татарина: лидер Меджлиса Мустафа Джемилев и узник Кремля Ахтем Чийгоз.

Об этом стало известно 9 июня во время съезда "ЕС", которая идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

Чийгоз (слева), Джемилев (справа)

Чийгоз (слева), Джемилев (справа)

Мустафа Джемилев – украинский правозащитник и политический деятель, один из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991—2013 годах. Народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII и VIII созывов.

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Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев

кадр из видео

Во время захвата Крыма в 2014 году Джемилев поддержал территориальную целостность Украины и не признал референдум о статусе Крыма. В конце 2015 года выступил одним из организаторов блокады полуострова.

Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев

скриншот

Ахтем Чийгоз – украинский крымскотатарский политик, политзаключенный. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2008 года), председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, депутат Бахчисарайского районного совета.

Ахтем Чийгоз

Ахтем Чийгоз

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

  • Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума. В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

  • 4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

  • Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

  • Ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Петр ПорошенкоМустафа ДжемілєвАхтем Чийгоз
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Ну Обоз ты и даешь.Как это узник Кремля?Он,что в Кремле сидел свой срок с Медведевым?Чийгоза отпустили,а Медведев досиживает
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Шоколадный заяц, логопед и маленький мук)))))) правительство которое вы заслужили СУГС)))))))
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