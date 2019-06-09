В 10-ке "ЕС" два известных крымских татарина: лидер Меджлиса Джемилев и узник Кремля Чийгоз

В десятку участников политической партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко вошли два известных крымских татарина: лидер Меджлиса Мустафа Джемилев и узник Кремля Ахтем Чийгоз.

Об этом стало известно 9 июня во время съезда "ЕС", которая идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

Чийгоз (слева), Джемилев (справа)

Мустафа Джемилев – украинский правозащитник и политический деятель, один из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991—2013 годах. Народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII и VIII созывов.

Мустафа Джемилев кадр из видео

Во время захвата Крыма в 2014 году Джемилев поддержал территориальную целостность Украины и не признал референдум о статусе Крыма. В конце 2015 года выступил одним из организаторов блокады полуострова.

Мустафа Джемилев скриншот

Ахтем Чийгоз – украинский крымскотатарский политик, политзаключенный. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2008 года), председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, депутат Бахчисарайского районного совета.

Ахтем Чийгоз Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума . В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

Ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.

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