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31 марта • обновлено в 21:12
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Увольнение Сивохо из СНБО назвали "ритуальным"

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Отстранение Сергея Сивохо от должности советника СНБО было осуществлено исключительно для того, чтобы отделить его фигуру от важного государственного органа.

Вместе с тем, он, скорее всего, будет продолжать заниматься "Платформой единства и примирения" и, более того, имеет для этого поддержку Владимира Зеленского. Об этом в эфире ObozTV рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В частности он назвал увольнение Сивохо "ритуальным" и отметил, что он будет продолжать "осуществлять потуги в этом направлении".

"Измерял градус кипения общества": увольнение Сивохо из СНБО назвали "ритуальным"

Эксперт согласился с высказыванием о том, что Сивохо был для Зеленского будто градусником для измерения температуры кипения в обществе по тем или иным конфликтным темам. В то же время, Тука заметил, что измерение градуса общества сегодня мало беспокоит Зеленского на фоне событий с коронавирусом.

Поэтому, по мнению эксперта, под завесой карантина, могут быть продавлены определенные до того конфликтные вопросы, которые не принимала часть общества. Например, создание "консультативного совета" для расширения переговоров с ОРДЛО.

"Более того, у меня есть опасения, что это произойдет. Общее движение команды Зеленского остается неизменным, несмотря на увольнение Сивохо и скандал с Ермаком. Все равно общий тренд остается неизменным", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта, Сергей Сивохо был уволен с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Сергей Сивохо Георгий Тука
Место
Украина
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Хр.як, едь в лд.нр и оттуда продвигай свою платформу, интегрируй этих животных изнутри
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Всея Руси Князь, дельное предложение, здесь Родос, здесь и прыгай, "какая разница" ведь
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Оба Украину продают, и зелёная сопля, и этот бурдюк с навозом. Кого с кем мирите, зверушки? Вы ж даже кого считать народом Украины не знаете.
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Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, есть версия, что Масляков - серый кардинал в вашем нищем, но очень весёлом шапито. :))
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