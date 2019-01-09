''Уверенно движемся в Европу'': Порошенко показал удивительную фотоподборку за 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко поделился в сети фотовоспоминаниями за 2018 год.

Соответствующую подборку он опубликовал в Twitter, поблагодарив соотечественников и международных партнеров за сотрудничество. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"2018-й был для нас очень важным. Он продемонстрировал уверенное движение в Европу, и это подтвердили как наши международные партнеры, так и изменения, которые произошли внутри нашей страны", – написал президент.

Петр Порошенко Петр и Мазепа

Петр Порошенко и Ангела Меркель Скриншот из видео

По его словам, совместная работа приведет к новым достижениям в будущем.

Пользователи в ответ выразили благодарность Порошенко за проделанный им труд. "Вам спасибо, господин президент! Победа точно будет за нами! Победа там, где правда!" – написали в комментариях.

2018-й був для нас дуже важливим. Він продемонстрував впевнений рух до Європи, і це підтвердили як наші міжнародні партнери, так і зміни, які відбулися всередині нашої країни. Усім подяка за наші досягнення. Спільно працюймо заради майбутнього! А на згадку – підбірка фотоспогадів pic.twitter.com/X8VDqrQLHM — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко показал, как прожил насыщенный событиями 2018 год.