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''Уверенно движемся в Европу'': Порошенко показал удивительную фотоподборку за 2018 год

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Президент Украины Петр Порошенко поделился в сети фотовоспоминаниями за 2018 год.

Соответствующую подборку он опубликовал в Twitter, поблагодарив соотечественников и международных партнеров за сотрудничество. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"2018-й был для нас очень важным. Он продемонстрировал уверенное движение в Европу, и это подтвердили как наши международные партнеры, так и изменения, которые произошли внутри нашей страны", – написал президент.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Петр и Мазепа

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Скриншот из видео

По его словам, совместная работа приведет к новым достижениям в будущем.

Пользователи в ответ выразили благодарность Порошенко за проделанный им труд. "Вам спасибо, господин президент! Победа точно будет за нами! Победа там, где правда!" – написали в комментариях.

''Уверенно движемся в Европу'': Порошенко показал удивительную фотоподборку за 2018 год
''Уверенно движемся в Европу'': Порошенко показал удивительную фотоподборку за 2018 год

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко показал, как прожил насыщенный событиями 2018 год.

Персоны
Петр ПорошенкоАнгела Меркель
Место
Украина
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
CARGO 100, угу, пипец... и безвиза не будет, и джавелины не дадут, и томоса не будет, и Украина уже 5 год замерзает без кацапского газа, а захарченко уже трижды "взял" Киев, Лондон и Рейкьявик...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ты сматри и мальчиков в животик не целуеть, кака путин-педофил! и семья в поряде, жена на месте, не то шо у ботоксного изгоя из кремлика...
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CARGO 100
CARGO 100
Ohremenko Andrey, да всё при нём, какой "базар", он то уже в Европе (Испании), только стране Украине пипец, не с той стороны в Европу движетесь, в отличие от гаранта своего ...
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CARGO 100
CARGO 100
На первом фото, это он на фоне газовой конфорки ?
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2 из 3 ответов | показать все
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
CARGO 100, ну судя по тому шо ты со своими кацапскими рахитами тут пасешься каждый день не вылезая, то пердаки кипят именно в кацапстане...
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CARGO 100
CARGO 100
Ohremenko Andrey, а пердаки только у вас с вашими заокеанскими "друзьями" почему то кипят ...
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