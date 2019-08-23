"Ну, упало": как в Израиле высмеяли инцидент с женой Нетаньяху

Израильское общество разделилось в своих оценках инцидента с караваем, который произошел с женой премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сарой в Киеве.

Политические противники Нетаньяху обвиняют его жену в неуважении к Украине и создании международного скандала. Сторонники же премьера говорят, что на видео вообще не видно, чтобы хлеб падал из рук Сары.

Интересно как на фоне скандала решил заявить о себе израильский магазин по продаже пылесосов. Он для рекламы в интернете использовал фото, на котором на полу на фоне женских ног лежат крошки хлеба и рядом стоит пылесос. Сопровождается все надписью: "Ну "упало" немножко хлеба на пол…". Намекая, что падение было сомнительным, а их пылесос в случае чего все уберет.

Реклама пылесоса в Израиле после скандала с женой премьера

А вот израильская сеть кошерных кафе "Бига" привезла в украинское посольство в Тель-Авиве трогательный подарок - огромную халу. Фотографии с акции на своей странице в Фейсбуке разместил Леонид Луцкий. Он рассказал, что простые израильские пекари считают, что "этот жест доброжелательности и мира поможет украинцам перенести оскорбление, полученное на церемонии встречи нашего премьера и его супруги".

Подарок украинским дипломатам Леонид Луцкий

Хала - большая еврейская булка, чаще всего сладкая, большой хлеб. В СМИ Израиля инцидент с Сарой Нетаньяху получил название "Хала украинит" (украинская хала).

Израильская хала, подаренная дипломатам Леонид Луцкий

В экслюзивном комментарии OBOZREVATEL, израильский журналист Шимон Бриман сказал, что считает ситуацию вокруг Сары Нетаньяху политически мотивированной:

"Я был в тот день в делегации Нетанияху и видел по минутам, что СМИ Украины узнали об "инциденте" от израильских медиа. Получилась удивительная ситуация: враждебные к Нетанияху масс-медиа Израиля объяснили украинцам, что те должны "сильно обидеться" на действия Сары Нетанияху, которые она вообще не совершала. Таким образом, инициатор раздувания "хлебной" темы - именно израильские СМИ с четкой политической повесткой накануне выборов в Кнессет 17 сентября", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жена премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете "Эль-Аль", которым они летели в Киев. Так, она отчитала командира корабля за то, что тот якобы не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер, пишут "Вести Израиль".

В аэропорту Киева супругов приветствовали девушки в традиционных украинских нарядах с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.

В сети скандал с женой премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху вызвал бурю возмущений. Многие известные украинцы и простые граждане взорвались гневом из-за неуважительного поступка женщины.

Супруга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сара не планировала проявить неуважение к Украине и это не повлияло на важность их визита в Киев, заявила пресс-служба Офиса президента Украины.

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