"Уничтожение образования!" Томенко призвал не отменять надбавки педагогам

На сайте президента появилась петиция против отмены доплат и надбавок педагогам, преподавателям высших учебных заведений и стипендий студентам.

На своей странице в Facebook ее инициатор, лидер Общественного движения "Родная страна" Николай Томенко призвал приобщиться не только работников образования, но и студентов и их родителей.

"Цинизм этого вредительства в сфере гуманитарной политики усиливает и плач "молодых реформаторов" на свои малые зарплаты. Мол, трактористы в летний период получают 70-80 тысяч гривен, а руководители министерства лишь 30-40. А вот учителя, преподаватели и студенты, на мнению бедных чиновников, жируют! Напомню, что средняя зарплата в образовании сейчас составляет 7-8 тысяч гривен в месяц. Убежден, что общественность должна выразить свою позицию и предотвратить программе уничтожения украинского образования и науки!", - отметил Томенко.

Николай Томенко Рoliteka

В петиции Томенко призывает не допустить отмены доплат и надбавок педагогам, преподавателям высших учебных заведений и стипендий студентам.

Он также напомнил депутатам и чиновникам, что такими действиями они нарушают основополагающие принципы, заложенные в статье 22 Конституции Украины, согласно которой при принятии новых законов или внесении изменений в действующие недопустимо сужение содержания и объема существующих прав и свобод; соответствующих положений Кодекса законов о труде Украины; законов Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании", "О высшем образовании".

Петиция на сайте президента

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко выступил с готовностью баллотироваться в мэры Киева в случае проведения досрочных выборов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал