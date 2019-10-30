Главная Новости
30 октября • обновлено в 14:54
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Уничтожение образования!" Томенко призвал не отменять надбавки педагогам

432 Читать материал на украинском

На сайте президента появилась петиция против отмены доплат и надбавок педагогам, преподавателям высших учебных заведений и стипендий студентам.

На своей странице в Facebook ее инициатор, лидер Общественного движения "Родная страна" Николай Томенко призвал приобщиться не только работников образования, но и студентов и их родителей.

"Цинизм этого вредительства в сфере гуманитарной политики усиливает и плач "молодых реформаторов" на свои малые зарплаты. Мол, трактористы в летний период получают 70-80 тысяч гривен, а руководители министерства лишь 30-40. А вот учителя, преподаватели и студенты, на мнению бедных чиновников, жируют! Напомню, что средняя зарплата в образовании сейчас составляет 7-8 тысяч гривен в месяц. Убежден, что общественность должна выразить свою позицию и предотвратить программе уничтожения украинского образования и науки!", - отметил Томенко.

Николай Томенко

Николай Томенко

Рoliteka

Новости
На примере "Слуги народа": Томенко призвал ужесточить требования к нардепам

В петиции Томенко призывает не допустить отмены доплат и надбавок педагогам, преподавателям высших учебных заведений и стипендий студентам.

Он также напомнил депутатам и чиновникам, что такими действиями они нарушают основополагающие принципы, заложенные в статье 22 Конституции Украины, согласно которой при принятии новых законов или внесении изменений в действующие недопустимо сужение содержания и объема существующих прав и свобод; соответствующих положений Кодекса законов о труде Украины; законов Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании", "О высшем образовании".

Петиция на сайте президента

Петиция на сайте президента

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко выступил с готовностью баллотироваться в мэры Киева в случае проведения досрочных выборов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Николай Томенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel