США бросили Украину? Чем грозит резонансное решение Трампа

Украине отправлено тревожное послание — Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Принимая во внимание обострение на Азовском море и регулярные угрозы со стороны России, ситуация настораживает.

Чем чревато для Украины послание Трампа и что это значит — разбирался OBOZREVATEL.

Во время визита на американскую базу в Ираке Дональд Трамп сделал резкое заявление. Находясь там вместе со своей супругой Меланией, а также советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и небольшой группой репортеров, он заявил, что "Соединенные Штаты не могут оставаться полицейскими мира”.

“Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышали. И, честно говоря, это смешно”, — цитирует его слова The New York Times.

Комментируя свое решение о выводе войск из Сирии, глава Белого дома подчеркнул, что не позволит третьим странам использовать военных США для собственной защиты. Касательно ситуации с борьбой против ИГИЛ, по мнению Трампа, Штаты достигли значительных успехов, поэтому настало время возвращать войска.

@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1