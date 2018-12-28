США бросили Украину? Чем грозит резонансное решение Трампа

Украине отправлено тревожное послание — Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Принимая во внимание обострение на Азовском море и регулярные угрозы со стороны России, ситуация настораживает.

Чем чревато для Украины послание Трампа и что это значит — разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть?

Во время визита на американскую базу в Ираке Дональд Трамп сделал резкое заявление. Находясь там вместе со своей супругой Меланией, а также советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и небольшой группой репортеров, он заявил, что "Соединенные Штаты не могут оставаться полицейскими мира”.

“Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышали. И, честно говоря, это смешно”, — цитирует его слова The New York Times.

Комментируя свое решение о выводе войск из Сирии, глава Белого дома подчеркнул, что не позволит третьим странам использовать военных США для собственной защиты. Касательно ситуации с борьбой против ИГИЛ, по мнению Трампа, Штаты достигли значительных успехов, поэтому настало время возвращать войска.

@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2018 г.

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии — отобрать у ИГИЛ опорные пункты. Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда военных на 3 месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильные вещи и доведем это до конца", — сказал Трамп.

Это был первый визит Трампа в зону боевых действий после вступления в должность президента и главнокомандующего Вооруженными силами США. При чем он сопровождался максимальной секретностью.

Что это значит для Украины?

Риторика Дональда Трампа не меняется с момента начала его президенства. Он убежден — его страна часто берет на себя роль пожарного, который тушит очаги возгорания по всему миру. Войны в Сирии, Ираке и Афганистане, по мнению Дональда Трампа, уже завершены, поэтому Штатам нужно остановиться.

Как считает международник Андрей Бузаров, заявление президента является очередным пиаром для усиления собственных позиций и направлено в первую очередь на аудиторию Ближнего Востока. Там у США отдельные и очень весомые геополитические интересы, связанные с Израилем и Саудовской Аравией. Политика же в отношении Украины особо не изменится.

“Исключаю влияние на Украину. Стратегия и действия США в Украине отличаются от Ближнего Востока. Мы видим прямое военное вмешательство в ситуацию в Ираке, открытую военную помощь курдам. Этого у нас нет, американцы очень аккуратны. Мы видим прямое военное вмешательство России, поэтому у США здесь другие приоритеты”, — пояснил OBOZREVATEL Бузаров.

Схожего мнения придерживается и эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц. Он убежден, помощь США Украине не прекратится, тем более план действий уже прописан в американском бюджете.

“Еще в 2016 году Трамп заявлял, что уменьшит растраты на оборону своих союзников. Но если оценивать помощь Украине, то она остается примерно на одном уровне. Тут нужно смотреть на цели, которые будет ставить перед собой администрация. Тем более Трамп хочет торговать с нашей страной, продавать, к примеру, те же Javelin (противотанковые ракетные комплексы. - Ред.). Ему это выгодно”, — считает Каракуц.

При этом многое зависит и от будущих назначений Трампа в своей администрации. Ведь известно, что один из приверженцев активной военной поддержки Украины министр обороны Джеймс Мэттис с нового года уйдет в отставку.

Как США помогает Украине?

Помощь сводится к трем основным направлениям.

Первое — военное.

Ожидается, что США в следующем году помогут Украине с вооружением. Речь идет о возможной передаче Украине военных фрегатов класса “Оливер Хазард Перри”, а также закупке комплексов Javelin. Более того, в США одобрили предоставление финансовой поддержки для помощи ВСУ в размере 250 миллионов долларов и открыли возможность участвовать в тендерах на закупку американского вооружения.

Оливер Хазард Перри

Второе — дипломатическое.

США является подписантом Будапештского меморандума, а также страной, которая сдерживает Россию от активных боевых действий на Донбассе. Ранее OBOZREVATEL писал о резолюции американских сенаторов, в которой они призывают Дональда Трампа начать "мощную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море".

Еще один рычаг влияния на агрессию РФ — санкции. 19 декабря Минфин США ввел новые ограничения в отношении 18 россиян, трех компаний и одного интернет-ресурса. В список включены и российские шпионы Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых подозревают в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрыпаля в британском Солсбери.

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Уже в начале 2019 года в США могут ввести “адские санкции” — так называемый пакет ограничений из-за нарушения со стороны РФ Закона о контроле над химическим и биологическом оружием. Он может затронуть 70% экономики РФ,

Третье — экономическое.

Помощь в большинстве своем отображена в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Учитывая заметное американское лобби в этой структуре, позиция страны во многом берется во внимание при предоставлении кредита. Оценивая нынешнее состояние экономики Украины, помощь МВФ — жизненно важна для страны. Именно поэтому благоприятное отношение США является залогом стабильности Украины.