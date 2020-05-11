Уманский рассказал о "неправильных" отношениях Зеленского с Богданом

Работа президента Украины Владимира Зеленского и предыдущего главы ОП Андрея Богдана была слишком интегрированной, что свидетельствовало о "злоупотреблении" взаимоотношениями.

Об этом в интервью "Гордону" заявил украинский политик и экономист, бывший министр финансов Игорь Уманский. Он признался, что на совещаниях с ними бывал не часто, но многие вещи там у него "вызывали диссонанс в голове".

"Ходит президент по кабинету, ищет какие-то документы. Не может найти. А у него то ли какое-то важное совещание, то ли звонок кому-то, мало времени. Он хочет быстро с документами ознакомиться, но нигде не может найти, ругается. Видит: Богдан сидит за столом совещаний и эти документы читает. Он говорит: "Нормальный ты человек? Я минут 15 их ищу, а он сидит, читает и не отзывается", – привел он один из примеров.

Уманский считает, что работа и отношения Зеленского и Богдана были "неправильными"

Он подчеркнул, что работа Зеленского с Богданом была интегрированной, а это неправильно. Поскольку первый – президент Украины, ответственность и полномочия лежат именно на нем.

"Если кто-то, исходя из личных взаимоотношений, пытается создать ситуацию, когда тем или иным образом личностный фактор превосходит фактор институциональный, оно точно идет во зло, это злоупотребление. В том числе, когда мы обсуждали "ты", "вы", "Владимир Александрович", "Владимир" и все остальное", – добавил Уманский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Андрей Богдан лишился должности главы Офиса президента, потому что не справился с поставленными задачами.

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