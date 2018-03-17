Украину примут в НАТО и Евросоюз: Порошенко очертил сроки

Президент Петр Порошенко убежден, что членство Украины в Европейском Союзе является вопросом нескольких лет, а не десятилетий.

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает пресс-служба главы государства.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал президент.

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Глава государства отметил, что установил курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно намерен продолжать путь реформ.

"Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", - отметил Петр Порошенко и подчеркнул, что "это касается и борьбы с коррупцией".

"Мы будем отвечать критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией", - подчеркнул он.

По его словам, в Украине уже создана "совершенно независимая антикоррупционная инфраструктура".

При этом президент отметил, что "основа для взяточничества и коррупции ликвидирована", хотя впереди еще много работы.

"Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции", - подчеркнул он.

"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - отметил Петр Порошенко.

Он также отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украины удастся еще больше снизить уровень коррупции в стране.

Как сообщал "Обозреватель", Порошенко выступил за закрепление в преамбуле Конституции стремления Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.