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''Украину никто не одолеет'': Кравчук осадил Россию мощным заявлением

3.3тЧитать материал на украинском

В случае оккупации всей территории Украины Россия перестала бы существовать уже в течение года.

С таким заявлением выступил первый президент Украины Леонид Кравчук, отметив, что руководство РФ понимает последствия своих действий, передает "Интерфакс-Украина".

"Украину никто не сможет одолеть, я вам скажу искренне. Если бы сейчас Россия сошла с ума и пришла в Украину, оккупировала ее, то через год России бы не стало", — сказал он.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

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Кравчук пояснил: "Потому что в Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покое, а это непросто. Она (Россия. — Ред.) с Крымом не может справиться, а Украину она держать не сможет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что в Украине происходит политический, экономический, социальный и военно-силовой кризисы.

По его словам, в Украине есть люди, которые свои интересы ставят выше интересов государства, потому экономика находится на столь низком уровне.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Умная мысль от Кравчука))) Кому вы нужны со своими долгами )))
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
- Ты кем работаешь? - Президентом Украины. - Ух ты! А скажи что-нибудь на президентскоукраинском. - Дайте грошi.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
украинцы, с надеждой говорят о возможной оккупации.
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