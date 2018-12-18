''Украину никто не одолеет'': Кравчук осадил Россию мощным заявлением

В случае оккупации всей территории Украины Россия перестала бы существовать уже в течение года.

С таким заявлением выступил первый президент Украины Леонид Кравчук, отметив, что руководство РФ понимает последствия своих действий, передает "Интерфакс-Украина".

"Украину никто не сможет одолеть, я вам скажу искренне. Если бы сейчас Россия сошла с ума и пришла в Украину, оккупировала ее, то через год России бы не стало", — сказал он.

Леонид Кравчук "Фокус"

Кравчук пояснил: "Потому что в Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покое, а это непросто. Она (Россия. — Ред.) с Крымом не может справиться, а Украину она держать не сможет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что в Украине происходит политический, экономический, социальный и военно-силовой кризисы.

По его словам, в Украине есть люди, которые свои интересы ставят выше интересов государства, потому экономика находится на столь низком уровне.