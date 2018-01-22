Украину и соседей готовят к войне? В России перепугались из-за неожиданного шага США

В США решили изучить инфраструктуру пяти стран Европы: Беларуси, Украины, Молдовы, Финляндии и Польши на предмет готовности промышленности к условиям военного времени и чрезвычайным ситуациям.

Исследованием займется Оборонное логистическое агентство США, передает RT, что вызвало в России тревогу.

Так в РФ убеждены, что подобный сбор данных является одним из этапов подготовки к началу боевых действий.

Как отмечается в документе США, Пентагону необходимо понимать логистические сети и цепочки поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к условиям войны.

В отчёте по каждой из пяти стран должны быть указаны местные и региональные источники получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

Пентагон интересуют и строительные материалы – песок, цемент, колючая проволока, пиломатериалы и строительная техника.

Кроме того, при составлении отчета подрядчик должен указать, какие существуют проблемы с поставками перечисленных выше материальных средств. Также необходима информация о местных и региональных производственных мощностях, а также о мобилизационных возможностях.

В России одной из целей программы назвали содействие военным операциям США.

Исследование намерено выяснить, сколько времени займёт доставка материалов из Соединённых Штатов по морю и по воздуху в Белоруссию, Финляндию, Молдавию, Польшу и Украину.

Также США интересует транспортная инфраструктура перечисленных стран – порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, имеющееся оборудование, а также данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США сделали прогноз по возможной войне с РФ.