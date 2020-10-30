Украинцы ждут справедливости, а взамен получают незаконное решение КСУ, – Рудик

Политический кризис, который грозит Украине из-за незаконных решений Конституционного суда по e-декларированию, может спровоцировать ации протестов сотен тысяч граждан.

Об этом предупредила депутат и лидер партии "Голос" Кира Рудик на акции протеста под стенами КСУ, говорится в Facebook политсилы. Она отметила, что в судебной реформе страны отсутствует какой-либо прогресс.

"Украине необходимо полная перезагрузка судебной ветви власти. Украинцы ждут справедливости, а взамен получают абсолютно незаконное решение КС, которое ставит под вопрос европейский выбор страны", – подчеркнула она.

"Далее имитировать судебную реформу не получится. Или эта система будет решительно очищена от коррупции, или станет очевидным, что коррупционная система поглотила власть", – заявила Рудик.

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