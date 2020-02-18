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19 февраля • обновлено в 00:14
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"Украинцы решат сами!" Британия ярко осадила людей Путина на Совбезе ООН

5.6т
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Великобритания осудила Россию за поддержку террористов "Л/ДНР" и попытки подорвать суверенитет Украины.

Представительница Британии при Совбезе ООН Карен Пирс на заседании во вторник, 18 февраля, обвинила россиян в постоянной лжи о войне на Донбассе, поддержав мирные инициативы украинской стороны.

"Россия вместо того, чтобы сдерживать своих марионеток, предоставляет им личный состав и технику. Ничего не делает, чтобы безопасно доставляли гуманитарную помощь на Донбасс. Единственная цель РФ – подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Они хотят, чтобы Москва, а не сами украинцы, определяли будущее Украины", – заявила она.

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Дипломат добавила, что выборы на Донбассе могут состояться лишь в случае прекращения огня, допуска наблюдателей ОБСЕ и вывода российских войск из Украины.

Карен Пирс

Карен Пирс

Как писал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации неожиданно пошли в атаку на Донбассе, попытавшись прорваться через линию разграничения. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
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Junio Van
Junio Van
какая отвратительная рожа... )
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0
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему Великобритания и США не сдерживают своих марионеток?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Захаров Дмитрий, рашафашист, брысь из Украины. Сиди в своей жопе и жуй сопли.
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0
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Спс...
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