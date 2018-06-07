"Украинцы массово выезжают": Ляшко в Раде поднял ряд острых вопросов

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко поставил с трибуны Верховной Рады ряд острых вопросов премьер-министру Владимиру Гройсману.

Во время заседания парламента 7 июня политик упомянул ряд проблем, волнующих каждого украинца, в частности о массовой трудовой миграции населения за рубеж, передает пресс-служба политсилы.

"Какой план правительства по преодолению бедности? Как вы собираетесь останавливать массовую трудовую миграцию? Где ваша программа действий по восстановлению промышленности, животноводства, агропереработки? Когда вы поднимете миллионам украинцев зарплату? Когда вы перечислите миллионам украинцев, в частности бывшим колхозникам, пенсии? Когда вы наведете порядок на таможне, чтобы не было контрабанды? Когда вы предложите обществу, стране, гражданам политику, которая даст им уверенность в завтрашнем дне?" – поинтересовался политик.

Народный депутат призвал премьер-министра обратить внимание на проблемы многодетных семей и тяжелобольных.

"Что вы можете сказать для молодежи, 56% которой хочет уехать за границу? Потому что с политикой, которую проводит власть, они не видят будущего. Что вы можете сказать полутора миллионам онкобольных украинцев? Представитель вашего правительства говорит, что их не надо лечить, потому что они все равно умрут. Что вы можете сказать многодетным семьям и молодым ребятам, которые боятся рожать детей, потому что им негде жить, негде зарабатывать и не на что купить пачку памперсов?" – заявил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко озвучил план спасения Украины.