"Украинцы должны сдаться!" Портников указал на нюанс в отношениях с Россией и Западом

Украинцы должны понять, что идеальной Европы не существует, а если они хотят, чтобы их полюбили – надо просто сдаться или исчезнуть.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в блоге для "Деталей". По его словам, это стало очевидно после возвращения российской делегации в ПАСЕ без каких-либо условий, а также приговора невиновному гражданину Украины и Италии Виталию Маркиву, которого обвиняют в причастности к смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в зоне боевых действий на Донбассе.

Портников подчеркнул, что с этими событиями пришло осознание, что за победу в европейских институциях нужно ожесточенно бороться, и что в Европе очень часто виновными называют не тех, кто нападает, а тех, кто защищает свою страну. "Украинцы должны, наконец, переместиться в реальный мир и понять, что никакой идеальной Европы не существует", – написал журналист.

"Если украинцы хотят, чтобы их вдруг все полюбили – они просто должны сдаться, а еще лучше – просто исчезнуть", – добавил он.

Виталий Портников Replyua.net

Портников отметил, что украинцы только после 2014 года стали сравнивать свою страну с Израилем, и подчеркнул, что если бы они интересовались отношениями европейского правосудия и еврейского государства до этого, то знали бы не об одном несправедливом деле западных судов.

"А почему? Правосудие? Или все же это раздражение по поводу того, что Израиль существует и обороняется, не дает возможности многим европейцам наладить те благополучные отношения с арабским миром, которые приносят баснословные прибыли? Заставляет все время заниматься кризисом на Ближнем Востоке – а вот не было бы такого государства, не было бы и такого кризиса..." – написал он.

По мнению журналиста, Украина оказалась в очень похожей ситуации. Только вместо арабского мира – Россия, с которой "очень хочется дружить и торговать".

"Сопротивление и само существование Украины этому мешает, заставляет заниматься очередным кризисом, которого просто не было бы, если бы Украина капитулировала", – подчеркнул Портников.

Он отметил, что именно тут начинает работать простое и вечное правило: за свое достоинство и за своих защитников придется драться с открытыми глазами, даже с теми, на чью поддержку рассчитываешь, и не ждать любви от союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портников предрек крах режиму Путина.Также журналист рассказал, когда закончится война России с Украиной.

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