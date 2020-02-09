Главная Новости
9 февраля • обновлено в 05:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Журналист Все статьи автора

Половина жизни на работе? Как в Кабмине могут заставить украинцев работать на 4 часа больше

1.6т
Читать материал на украинском

Украинцев могут заставить работать по 12 часов в день. Такие изменения не исключает новый Трудовой Кодекс, который подготовлен Кабинетом министров.

Однако, тем кто работает в таком режиме, может прийтись несладко, если законопроект все-таки примут. Им станут попросту меньше платить. Что не так с новым Трудовым кодексом и чем это грозит читайте в материале OBOZREVATEL.

Норма есть, запрета нет

Согласно последней редакции законопроекта, нормальная длительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Все что больше этой цифры - сверхурочные. Фактически, в законе не прописана возможность увеличения рабочего дня до 12 часов. Но одновременно с тем, и не запрещена, скорее, просто создаются условия, которые позволяют работать и в таком режиме тоже.

Во-первых, прописана норма, в которой указано, что длительность отдыха между сменами не может составлять менее 12 часов в течении суток. Это, кстати, меньше, чем в нынешнем КЗоТ. Сейчас длительность отдыха должна быть в 2 раза больше, чем длительность смены.

Как сейчас:

  • Если человек работает 8 часов, то отдыхать должен не меньше 16.

  • Если смена составляет 12 часов, то на отдых ему отводятся сутки или больше.

Сейчас же законным будет вариант работы 12/12.

Во-вторых, в проекте есть пункты, в которых говорится о сверхурочной работе. Так, если человек работает больше 40 часов в неделю, то платить ему тоже будут больше – размер доплат определяется трудовым или коллективным договором, но должен быть не менее 20% от обычной его зарплаты. При этом, доплата совершается за фактически отработанные часы.

Сверхурочно работать разрешат не всем. Во-первых, сотрудник должен дать согласие на дополнительные часы работы. Но даже если он согласен, но этого не позволяют медицинские рекомендации, то сверхурочные давать нельзя.

Кому еще нельзя работать сверх нормы:

  • беременным женщинам;

  • людям, которым нет 18 лет;

  • сотрудникам, занятых на работе с вредными и тяжелыми условиями труда.

Новости
Новый трудовой кодекс: что поменяется и почему протестуют профсоюзы

Станут меньше платить?

Если закон примут, то изменится система оплаты у многих, ведь сотрудники колл-центров, торговых центров, ресторанов и так далее работают больше 8 часов в день. А если по старому КЗоТ за переработку могли доплачивать в 2 раза больше, то теперь работодатель может ограничиться коэффициентом доплаты 1,2.

В Украине готовят новый Трудовой кодекс

В Украине готовят новый Трудовой кодекс

В комментарии OBOZREVATEL HR-эксперт сайта robota.ua Татьяна Пашкина рассказала, что законопроект пытается "выровнять всех" - как и тех, кто работает 5/2, так и тех, у кого график плавающий.

"Раньше переработки и выходы в выходные оплачивались достаточно серьезно. Опять же, это было ориентировано на людей, у которых пятидневка. Но если учесть, что у нас большое количество офисных компаний, которые работают в режиме 24/7, то для них выходные часто плавающие или будние. Тогда работа в субботу для них это обычный рабочий день. В попытке выровнять эту ситуацию, получилось, что если вы куда-то выходите, то непонятно - переработка, либо не переработка. Но если учесть, что у нас законопроект направлен больше в сторону работодателей, то здесь соискатели пострадали", - рассказала Пашкина.

Новости
В Украине вступили в силу скандальные трудовые новшества: каких ждать "сюрпризов"
В Украине готовят новый Трудовой кодекс

В Украине готовят новый Трудовой кодекс

Грозит санкциями от ЕС

Есть еще одна проблема, которую может вызвать новый КЗоТ - политическая. Как рассказал OBOZREVATEL координатор по трудовым вопросам СД-платформы Глеб Вязовский, на сегодняшний день законопроект необходимо дорабатывать. Дело в том, что многие нормы (в том числе, и про уменьшение доплат за сверхурочные) нарушают Конвенцию Международной организации труда (МОТ), а это идет вразрез с соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Условия соглашения об Ассоциации Украины с ЕС

Условия соглашения об Ассоциации Украины с ЕС

Речь идет о Конвенции №1 "Об ограничении рабочего времени на предприятиях до 8 часов в день и 48 часов в неделю". Там говорится, что за сверхурочные рабочие часы должны доплачивать не менее 25% обычной ставки. Законопроект же допускает 20%,

"Эта Конвенция у нас ратифицирована, она является обязательной для исполнения и следования нормам этой конвенции при написании новых законов. Поэтому на данный момент ситуация складывается двоякая, потому что авторы законопроекта не учитывали широкий спектр нормативно-правовых актов. Таким образом у нас возникает ситуация, когда с одной стороны мы хотим внести новаторства и улучшить законопроектом рынок труда, а с другой стороны мы нарушаем обязательства", - рассказал Вязовский.

Смотрите видео по теме:

Внимание на проблему обратила и Международная организация профсоюзов. Они заявили о том, что в Кабмин разработали новый проект КЗоТав интересах корпораций и олигархов и против работающих. По их словам, при написании законопроекта украинское правительство не обратилось за помощью к МОТ, так как знали, что нарушают некоторые конвенции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Трудовой кодекс
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
1
Смешно
1
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Москалики что вы воете?это к заставить вообще никакого отношения не имеет это все договорное сейчас вон все ТРЦ работают по 12 часов и люди там работают по 12 часов а те кто работал и работает сутками всегда были так что новость ни о чем)))будут работать по 12 значит и получать будут как за 12 часов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
"в Кабмине могут заставить украинцев работать на 4 часа больше". А в России не могут заставить работать...вообще.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
РАГУЛЯМ ХАНА
РАГУЛЯМ ХАНА
нерабам нужно много работать чтобы оплатить жкх
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
РАГУЛЯМ ХАНА, Труд сделал из обезьяны человека, а внеурочный труд-богатого человека.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги