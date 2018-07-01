"Украинская Чечня": в словах Путина о Донбассе увидели угрозу

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина должна договориться с "Л/ДНР", как когда-то Россия договорилась с Чечней. Однако Путин умалчивает, что Россия перед подписанием договора с Чечней практически стерла ее с лица земли.
Такое мнение высказал известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский в интервью сайту "Апостроф".
"Лично для меня как жителя Донецка это прозвучало очень оскорбительно. Я никогда не думал, что мой регион превратят в Чечню и будут его называть украинской Чечней. Я никогда бы не желал Донбассу стать украинской Чечней", - подчеркнул журналист.
"Может, кому-то такая идея нравится, мы же помним, что произошло с Чечней. Путин же избежал этого момента, он прямо об этом не говорил. Лишь на словах рассказал, что вроде бы с Чечней пошли на уступки, подписали какой-то договор. Но ведь перед тем, как подписать этот договор, Чечню стерли с лица земли, а город Грозный, который сейчас есть – это не тот город Грозный, который был в 1994 году. Абсолютно на том же месте построен абсолютно другой город. Там снесены те здания, которые были, и построены совершенно другие", - напомнил он.
По словам Казанского, жители Донецка вряд ли хотели бы стать "донецкой Чечней": "Чтобы их стерли с лица земли, а потом, в лучшем случае, что-то на этом месте построили новое. А, возможно, и ничего бы не построили".
Отметим, что президент РФ Владимир Путин сравнивал Донбасс с Чечней, в частности, в недавнем интервью австрийскому телеканалу ORF.
Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Денис Казанский также заявил, что президент России Владимир Путин приготовил Украине "ошейник".
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.