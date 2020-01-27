Украинец избран вице-президентом ПАСЕ

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в Facebook сообщила член украинской делегации Евгения Кравчук.

"Александр Мережко – доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", – говорится в сообщении.

Кравчук отметила, что двадцать вице-президентов от государств-членов ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии. Она добавила, что голосования за Мережко не было, должности вице-президентов распределяют по квотам государств-членов.

"Должность вице-президента чрезвычайно ответственной, ведь он при необходимости может подменить Президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не берет в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещены в докладах", – акцентировала Кравчук.

Александр Мережко (по центру) Facebook Евгения Кравчук

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января более тридцати делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях России.

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