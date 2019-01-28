Различные официальные и неофициальные лица России активно интересуются грядущими украинскими выборами. Коллективной милитаристской пропаганде до сих не дает покоя отказ МИД Украины в допуске российских наблюдателей за ходом украинских выборов.

Почему так происходит? Этот вопрос, российское руководство, прежде всего, должно задать само себе.

Украина является членом ОБСЕ. Однако это вовсе не означает, что Украина должна спешить удовлетворить требования России по допуску российских наблюдателей за ходом президентских, парламентских и прочих выборов. Когда Россия вероломно напала на Украину, аннексировала АР Крым, а потом и временно оккупировала часть украинского Донбасса, нарушив около сотни различных законов и международных договоров, в том числе и Будапештский меморандум, российское руководство даже не вспоминало о своих юридических и обязательствах перед Украиной по данным документам. В результате чего, погибло почти 12.000 граждан Украины, миллионы людей потеряв кров над головой стали вынужденными переселенцами, а тысячи из них инвалидами. Поэтому запрет на посещение украинских выборов, это одна из мягких санкционных мер Украины по отношению к России.

Украина, - суверенное, независимое демократическое государство и имеет полное право не пускать к себе потенциально нежелательных элементов по причинам обеспечения национальной безопасности, обороны и правопорядка. Причем не только граждан страны-агрессора, а еще и иных марионеточных, зависимых от России стран-участниц ОДКБ, находящихся в едином военном и спецслужбистском союзе.

Выборы в Украине состоятся в установленные законом сроки, на них обязательно будут присутствовать наблюдатели из цивилизованных демократических стран. Во время выборов будет обеспечена безопасность, законность и правопорядок.

Любой пропагандистский выпад в сторону Украины по вопросам недопущения российских наблюдателей будет расцениваться как информационно-психологический шантаж украинского общества и руководства, и безусловно получит надлежащую правовую, информационную и санкционную оценку.

Новости Полезные идиоты Путина

Украина больше никогда не будет поддаваться российский шантаж. Никогда и ни по каким вопросам. Причем, вне зависимости от того, кто станет президентом Украины и каковым будет состав новоизбранной Верховной Рады. Запомните это раз и навсегда.

Выпустите всех украинских военнопленных и гражданских политзаключенных.

Верните украденный Крым. Выведите все свои войска и вооруженные формирования со всех временно оккупированных территорий Украины.

Выдайте всех лиц, причастных к военным и прочим преступлениям, в том числе и против человечности на территории Украины, украинскому и международному правосудию.

Возместите Украине и ее гражданам материальный и моральный ущерб, причиненный временной аннексией АР Крым и оккупацией части территорий Донбасса.

Принесите Украине официальные извинения за все бесчинства и злодеяния. За почти 12.000 погибших и за миллионы вынужденных переселенцев, за калек и инвалидов, за миллионы разрушенных судеб.

И тогда может быть, мы еще подумаем о том, а есть ли смысл с вами разговаривать.

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